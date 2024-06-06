ВОЗ зафиксировала 464 нападения на медицинские учреждения в Газе
ВОЗ: с 7 октября при нападениях на медучреждения в Газе погибли 727 человек
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 460 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа было зафиксировано с 7 октября 2023 года, в результате нападений погибли 727 человек, повреждения получило 101 медицинское учреждение, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на палестинских территориях в соцсети Х.
"С 7 октября ВОЗ задокументировала 464 нападения на медицинские учреждения в секторе Газа. В результате нападений 727 человек погибли, 933 получили ранения, пострадало 101 медицинское учреждение и 113 машин скорой помощи", - говорится в сообщении организации.
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Отмечается, что 37% нападений произошли в городе Газа, 23% - на севере Газы и 28% - в Хан-Юнисе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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