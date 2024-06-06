https://ria.ru/20240606/gaza-1951016371.html

ВОЗ зафиксировала 464 нападения на медицинские учреждения в Газе

ВОЗ зафиксировала 464 нападения на медицинские учреждения в Газе - РИА Новости, 06.06.2024

ВОЗ зафиксировала 464 нападения на медицинские учреждения в Газе

Более 460 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа было зафиксировано с 7 октября 2023 года, в результате нападений погибли 727 человек, повреждения... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:51

2024-06-06T14:51

2024-06-06T14:51

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

воз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 460 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа было зафиксировано с 7 октября 2023 года, в результате нападений погибли 727 человек, повреждения получило 101 медицинское учреждение, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на палестинских территориях в соцсети Х. "С 7 октября ВОЗ задокументировала 464 нападения на медицинские учреждения в секторе Газа. В результате нападений 727 человек погибли, 933 получили ранения, пострадало 101 медицинское учреждение и 113 машин скорой помощи", - говорится в сообщении организации. Отмечается, что 37% нападений произошли в городе Газа, 23% - на севере Газы и 28% - в Хан-Юнисе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231205/gaza-1913774989.html

https://ria.ru/20231112/bolnitsy-1909007627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году