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Ассоциация ФинТех и билайн будут вместе развивать финтехнологии - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:47 06.06.2024 (обновлено: 19:34 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/fintekhnologii-1951124375.html
Ассоциация ФинТех и билайн будут вместе развивать финтехнологии
Ассоциация ФинТех и билайн будут вместе развивать финтехнологии - РИА Новости, 06.06.2024
Ассоциация ФинТех и билайн будут вместе развивать финтехнологии
Меморандум о сотрудничестве между компаниями и возможности заключения ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в будущем договора об ассоциированном членстве в Ассоциации РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:47
2024-06-06T19:34
вымпелком
технологии
билайн
пмэф-2024
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве между компаниями и возможности заключения ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в будущем договора об ассоциированном членстве в Ассоциации ФинТех (АФТ) был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".В рамках сотрудничества АФТ и билайн планируют участвовать в разработке направлений, стандартов и концепций финансовых технологий и подходов к их внедрению, консолидировать усилия по развитию в технологиях, формировать параметры и ограничения новых сервисов и продуктов, клиентского пути, а также проводить технологические инициативы (прототипирование), консультации, участвовать в совместных мероприятиях. Также компании договорились о возможном присоединении билайна к Ассоциации ФинТех в качестве ассоциированного члена.Со стороны ПАО "ВымпелКом" меморандум подписал замгенерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу Максим Зайков, а от Ассоциации ФинТех — гендиректор Максим Григорьев."Участие в Ассоциации ФинТех направлено на то, чтобы расширить наши сильные стороны и продемонстрировать их всему банковскому сектору. Мы намерены активно участвовать в развитии продуктов, прототипировать лучшие решения и получать обратную связь от отрасли на площадке АФТ. В частности, у нас есть большой практический опыт в предоставлении ИТ-инфраструктуры и облачных решений для обеспечения кибербезопасности финансового сектора. Банки доверяют нам свою инфраструктуру, и мы обеспечиваем ее отказоустойчивую и безопасную работу. Так, например, beeline cloud предоставляет облачную инфраструктуру, аттестованную для хранения и обработки персональных данных, а также для платежных систем и сервисов", - приводит пресс-служба слова Зайкова.В свою очередь, Григорьев отметил, что присоединение к АФТ одной из ведущих российских телеком-компаний откроет широкие перспективы для инноваций и сотрудничества в области развития российских технологий за счет кросс-отраслевого взаимодействия участников Ассоциации.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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вымпелком, технологии, билайн
ВымпелКом, Технологии, Билайн, ПМЭФ-2024

Ассоциация ФинТех и билайн будут вместе развивать финтехнологии

© Фото : пресс-служба Ассоциации ФинТехАссоциация ФинТех и билайн будут вместе развивать финтехнологии
Ассоциация ФинТех и билайн будут вместе развивать финтехнологии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : пресс-служба Ассоциации ФинТех
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве между компаниями и возможности заключения ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в будущем договора об ассоциированном членстве в Ассоциации ФинТех (АФТ) был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
В рамках сотрудничества АФТ и билайн планируют участвовать в разработке направлений, стандартов и концепций финансовых технологий и подходов к их внедрению, консолидировать усилия по развитию в технологиях, формировать параметры и ограничения новых сервисов и продуктов, клиентского пути, а также проводить технологические инициативы (прототипирование), консультации, участвовать в совместных мероприятиях. Также компании договорились о возможном присоединении билайна к Ассоциации ФинТех в качестве ассоциированного члена.
Со стороны ПАО "ВымпелКом" меморандум подписал замгенерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу Максим Зайков, а от Ассоциации ФинТех — гендиректор Максим Григорьев.
«
"Участие в Ассоциации ФинТех направлено на то, чтобы расширить наши сильные стороны и продемонстрировать их всему банковскому сектору. Мы намерены активно участвовать в развитии продуктов, прототипировать лучшие решения и получать обратную связь от отрасли на площадке АФТ. В частности, у нас есть большой практический опыт в предоставлении ИТ-инфраструктуры и облачных решений для обеспечения кибербезопасности финансового сектора. Банки доверяют нам свою инфраструктуру, и мы обеспечиваем ее отказоустойчивую и безопасную работу. Так, например, beeline cloud предоставляет облачную инфраструктуру, аттестованную для хранения и обработки персональных данных, а также для платежных систем и сервисов", - приводит пресс-служба слова Зайкова.
В свою очередь, Григорьев отметил, что присоединение к АФТ одной из ведущих российских телеком-компаний откроет широкие перспективы для инноваций и сотрудничества в области развития российских технологий за счет кросс-отраслевого взаимодействия участников Ассоциации.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024ВымпелКомТехнологииБилайн
 
 
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