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Кондратьев предложил Кустурице содействие при съемках фильма на Кубани - РИА Новости, 06.06.2024
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Краснодарский край
 
21:57 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/film-1951172417.html
Кондратьев предложил Кустурице содействие при съемках фильма на Кубани
Кондратьев предложил Кустурице содействие при съемках фильма на Кубани - РИА Новости, 06.06.2024
Кондратьев предложил Кустурице содействие при съемках фильма на Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках встречи на площадке ПМЭФ-2024 сказал кинорежиссеру Эмиру Кустурице, что власти региона готовы... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:57
2024-06-06T21:57
краснодарский край
краснодарский край
эмир кустурица
россия
вениамин кондратьев
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках встречи на площадке ПМЭФ-2024 сказал кинорежиссеру Эмиру Кустурице, что власти региона готовы оказать ему и его команде необходимую поддержку при проведении съемок фильма на территории Кубани. "Знаю, что вы хотите снять фильм в Краснодарском крае. Для нас это важно, это продвижение Кубани, а мы хотим, чтобы о нашем регионе узнали как можно больше людей. Всегда поддерживаем кинопроизводителей. Создана кинокомиссия, которая оказывает содействие в организации съемок. Кроме того, действует механизм компенсации до 30 процентов затрат кинопроизводителей на съемки в регионе. За три года мы поддержали 38 кинокартин на сумму более 100 миллионов рублей. Готовы оказать необходимую поддержку и вашей команде", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Кустурица добавил, что подготовка к будущим съемкам уже начинается, в октябре он планирует приехать на Кубань. "Последние 20 лет я работал на Западе и никогда не видел такого гостеприимства, как в России. На Кубани красивая природа, много солнца, открытые, добрые люди. О них я хочу рассказать. Уже есть сценарий. Фильм будет об идентичности русского народа", - рассказал Кустурица. В сентябре прошлого года сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" на территории Краснодарского края. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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краснодарский край, эмир кустурица, россия, вениамин кондратьев, пмэф
Краснодарский край, Краснодарский край, Эмир Кустурица, Россия, Вениамин Кондратьев, ПМЭФ

Кондратьев предложил Кустурице содействие при съемках фильма на Кубани

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица
Кинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках встречи на площадке ПМЭФ-2024 сказал кинорежиссеру Эмиру Кустурице, что власти региона готовы оказать ему и его команде необходимую поддержку при проведении съемок фильма на территории Кубани.
«
"Знаю, что вы хотите снять фильм в Краснодарском крае. Для нас это важно, это продвижение Кубани, а мы хотим, чтобы о нашем регионе узнали как можно больше людей. Всегда поддерживаем кинопроизводителей. Создана кинокомиссия, которая оказывает содействие в организации съемок. Кроме того, действует механизм компенсации до 30 процентов затрат кинопроизводителей на съемки в регионе. За три года мы поддержали 38 кинокартин на сумму более 100 миллионов рублей. Готовы оказать необходимую поддержку и вашей команде", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Кустурица добавил, что подготовка к будущим съемкам уже начинается, в октябре он планирует приехать на Кубань.
"Последние 20 лет я работал на Западе и никогда не видел такого гостеприимства, как в России. На Кубани красивая природа, много солнца, открытые, добрые люди. О них я хочу рассказать. Уже есть сценарий. Фильм будет об идентичности русского народа", - рассказал Кустурица.
В сентябре прошлого года сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" на территории Краснодарского края.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Краснодарский крайКраснодарский крайЭмир КустурицаРоссияВениамин КондратьевПМЭФ
 
 
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