https://ria.ru/20240606/film-1951172417.html

Кондратьев предложил Кустурице содействие при съемках фильма на Кубани

Кондратьев предложил Кустурице содействие при съемках фильма на Кубани - РИА Новости, 06.06.2024

Кондратьев предложил Кустурице содействие при съемках фильма на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках встречи на площадке ПМЭФ-2024 сказал кинорежиссеру Эмиру Кустурице, что власти региона готовы... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:57

2024-06-06T21:57

2024-06-06T21:57

краснодарский край

краснодарский край

эмир кустурица

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вениамин кондратьев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках встречи на площадке ПМЭФ-2024 сказал кинорежиссеру Эмиру Кустурице, что власти региона готовы оказать ему и его команде необходимую поддержку при проведении съемок фильма на территории Кубани. "Знаю, что вы хотите снять фильм в Краснодарском крае. Для нас это важно, это продвижение Кубани, а мы хотим, чтобы о нашем регионе узнали как можно больше людей. Всегда поддерживаем кинопроизводителей. Создана кинокомиссия, которая оказывает содействие в организации съемок. Кроме того, действует механизм компенсации до 30 процентов затрат кинопроизводителей на съемки в регионе. За три года мы поддержали 38 кинокартин на сумму более 100 миллионов рублей. Готовы оказать необходимую поддержку и вашей команде", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Кустурица добавил, что подготовка к будущим съемкам уже начинается, в октябре он планирует приехать на Кубань. "Последние 20 лет я работал на Западе и никогда не видел такого гостеприимства, как в России. На Кубани красивая природа, много солнца, открытые, добрые люди. О них я хочу рассказать. Уже есть сценарий. Фильм будет об идентичности русского народа", - рассказал Кустурица. В сентябре прошлого года сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" на территории Краснодарского края. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, эмир кустурица, россия, вениамин кондратьев, пмэф