https://ria.ru/20240606/festival-yarmarka-1951142157.html

Второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Ляонине

Второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Ляонине - РИА Новости, 06.06.2024

Второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Ляонине

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет в феврале 2025 года в провинции Ляонин, КНР, фестиваль-ярмарку "Сделано в России", об этом стало известно 6 РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:33

2024-06-06T19:33

2024-06-06T19:33

пмэф-2024

экономика

ляонин

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вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет в феврале 2025 года в провинции Ляонин, КНР, фестиваль-ярмарку "Сделано в России", об этом стало известно 6 июня на ПМЭФ-2024 в ходе Бизнес-диалога "Россия-Китай", организованного при поддержке РЭЦ."Провинция Ляонин активно сотрудничает с Россией. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", которую Правительство провинции и Российский экспортный центр организовали в начале этого года, пользовался очень большим успехом. Мы продолжим сотрудничество, собираемся провести следующий фестиваль в феврале 2025 года", - уточнила директор департамента коммерции провинции Ляонин Пань Шуан."Далеко не все, что мы готовы экспортировать, знают наши китайские коллеги. Основная задача фестиваля - расширить знания потребителей о нашей продукции, и мы рады, что наша инициатива с провинцией Ляонин заложила основу для продвижения таких фестивалей и в других регионах Китая", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Напомним, первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" прошел в преддверии Китайского Нового года в городах Шэньян и Далянь с 27 января по 5 февраля 2024 года. В пилотном фестивале приняли участие 150 российских компаний. Потенциал деловых переговоров российских и китайских компаний тогда достиг 1 миллиарда рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/festival-yarmarka-1951126726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, ляонин, россия, китай, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)