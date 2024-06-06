Второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Ляонине
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет в феврале 2025 года в провинции Ляонин, КНР, фестиваль-ярмарку "Сделано в России", об этом стало известно 6 июня на ПМЭФ-2024 в ходе Бизнес-диалога "Россия-Китай", организованного при поддержке РЭЦ.
"Провинция Ляонин активно сотрудничает с Россией. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", которую Правительство провинции и Российский экспортный центр организовали в начале этого года, пользовался очень большим успехом. Мы продолжим сотрудничество, собираемся провести следующий фестиваль в феврале 2025 года", - уточнила директор департамента коммерции провинции Ляонин Пань Шуан.
"Далеко не все, что мы готовы экспортировать, знают наши китайские коллеги. Основная задача фестиваля - расширить знания потребителей о нашей продукции, и мы рады, что наша инициатива с провинцией Ляонин заложила основу для продвижения таких фестивалей и в других регионах Китая", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Напомним, первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" прошел в преддверии Китайского Нового года в городах Шэньян и Далянь с 27 января по 5 февраля 2024 года. В пилотном фестивале приняли участие 150 российских компаний. Потенциал деловых переговоров российских и китайских компаний тогда достиг 1 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.