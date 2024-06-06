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Второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Ляонине - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:33 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/festival-yarmarka-1951142157.html
Второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Ляонине
Второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Ляонине - РИА Новости, 06.06.2024
Второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Ляонине
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет в феврале 2025 года в провинции Ляонин, КНР, фестиваль-ярмарку "Сделано в России", об этом стало известно 6 РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:33
2024-06-06T19:33
пмэф-2024
экономика
ляонин
россия
китай
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет в феврале 2025 года в провинции Ляонин, КНР, фестиваль-ярмарку "Сделано в России", об этом стало известно 6 июня на ПМЭФ-2024 в ходе Бизнес-диалога "Россия-Китай", организованного при поддержке РЭЦ."Провинция Ляонин активно сотрудничает с Россией. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", которую Правительство провинции и Российский экспортный центр организовали в начале этого года, пользовался очень большим успехом. Мы продолжим сотрудничество, собираемся провести следующий фестиваль в феврале 2025 года", - уточнила директор департамента коммерции провинции Ляонин Пань Шуан."Далеко не все, что мы готовы экспортировать, знают наши китайские коллеги. Основная задача фестиваля - расширить знания потребителей о нашей продукции, и мы рады, что наша инициатива с провинцией Ляонин заложила основу для продвижения таких фестивалей и в других регионах Китая", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Напомним, первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" прошел в преддверии Китайского Нового года в городах Шэньян и Далянь с 27 января по 5 февраля 2024 года. В пилотном фестивале приняли участие 150 российских компаний. Потенциал деловых переговоров российских и китайских компаний тогда достиг 1 миллиарда рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, ляонин, россия, китай, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)
ПМЭФ-2024, Экономика, Ляонин, Россия, Китай, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Ляонине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на ПМЭФ
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проведет в феврале 2025 года в провинции Ляонин, КНР, фестиваль-ярмарку "Сделано в России", об этом стало известно 6 июня на ПМЭФ-2024 в ходе Бизнес-диалога "Россия-Китай", организованного при поддержке РЭЦ.
"Провинция Ляонин активно сотрудничает с Россией. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", которую Правительство провинции и Российский экспортный центр организовали в начале этого года, пользовался очень большим успехом. Мы продолжим сотрудничество, собираемся провести следующий фестиваль в феврале 2025 года", - уточнила директор департамента коммерции провинции Ляонин Пань Шуан.
"Далеко не все, что мы готовы экспортировать, знают наши китайские коллеги. Основная задача фестиваля - расширить знания потребителей о нашей продукции, и мы рады, что наша инициатива с провинцией Ляонин заложила основу для продвижения таких фестивалей и в других регионах Китая", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Напомним, первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" прошел в преддверии Китайского Нового года в городах Шэньян и Далянь с 27 января по 5 февраля 2024 года. В пилотном фестивале приняли участие 150 российских компаний. Потенциал деловых переговоров российских и китайских компаний тогда достиг 1 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Россия – Китай, ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
РЭЦ проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в провинции Сычуань
Вчера, 18:44
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаЛяонинРоссияКитайВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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