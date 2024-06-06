https://ria.ru/20240606/festival-1951043433.html

Фестиваль в честь дня рождения Пушкина прошел в Ростове-на-Дону

Фестиваль в честь дня рождения Пушкина прошел в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.06.2024

Фестиваль в честь дня рождения Пушкина прошел в Ростове-на-Дону

Фестиваль в честь 225-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина прошел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:06

2024-06-06T16:06

2024-06-06T16:06

ростовская область

россия

ростов-на-дону

москва

александр пушкин

алексей логвиненко

арина родионовна

книжный фестиваль "красная площадь"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951050332_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2f8d3867182f9a03669dff6b9bac06e9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости. Фестиваль в честь 225-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина прошел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "В честь Пушкина названа одна из центральных улиц города - самая популярная прогулочная зона у ростовчан и гостей донской столицы. Там же установлен памятник Александру Сергеевичу, к которому поклонники его творчества ежегодно приносят цветы, здесь же читают стихи мастера слова", - сказал глава горадминистрации. По его словам, в Ростове-на-Дону имя поэта носят две библиотеки, одна из которых - старейшая в городе Детская модельная библиотека имени Пушкина. В четверг возле памятника поэту состоялся фестиваль в честь Пушкина. На Пушкинской аллее расположились тематические площадки - выставка книг с собранием сочинений поэта, творческие мастер-классы и викторина по мотивам сказок Пушкина. На аллее актриса, исполнившая роль няни великого поэта Арины Родионовны, читала сказки Пушкина юным гостям фестиваля. Для гостей мероприятия выступили лучшие творческие коллективы города. Союз художников России и учащиеся детских школ искусств представили выставку картин. На аллее работал "Открытый микрофон", где все желающие могли прочитать любимые стихи поэта перед зрителями. "Сегодня вся великая Россия и, не побоюсь сказать, весь мир отмечают славный юбилей 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который прославил нашу страну, нашу культуру, который прославил наш народ на весь мир", - отметила замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. Произведения поэта постоянно переиздаются, переводятся на многие языки мира; они были многократно экранизированы, поставлены на сценах различных театров мира. Во многих местах, связанных с именем Пушкина, созданы музеи поэта. В разных городах мира установлены памятники. В 1997 году был установлен Пушкинский день России, который отмечается ежегодно 6 июня - в день рождения поэта.

https://ria.ru/20230917/rostov-na-donu-1896789224.html

https://ria.ru/20231013/teatr-1902597710.html

россия

ростов-на-дону

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ростов-на-дону, москва, александр пушкин, алексей логвиненко, арина родионовна, книжный фестиваль "красная площадь", культура