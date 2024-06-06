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Евраев обсудил с Хуснуллиным на ПМЭФ развитие Ярославской области - РИА Новости, 06.06.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:55 06.06.2024 (обновлено: 23:06 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/evraev-1951179928.html
Евраев обсудил с Хуснуллиным на ПМЭФ развитие Ярославской области
Евраев обсудил с Хуснуллиным на ПМЭФ развитие Ярославской области - РИА Новости, 06.06.2024
Евраев обсудил с Хуснуллиным на ПМЭФ развитие Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочей встречи на площадке ПМЭФ-2024 обсудили ключевые вопросы... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:55
2024-06-06T23:06
ярославская область
ярославская область
экономика
михаил евраев
марат хуснуллин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочей встречи на площадке ПМЭФ-2024 обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Одним из вопросов обсуждения состоявшейся на площадке ПМЭФ встречи Михаила Евраева и Марата Хуснуллина стало увеличение темпов ремонта и строительства автомобильных дорог в Ярославской области и, в частности, трассы М8. На встрече было озвучено, что в этом году планируется расширить участок трассы от 195-го до 201-го километра. В прошлом сезоне отремонтирован примыкающий к нему отрезок дороги – от 186-го до 195-го километра, от Петровского до Ростова. Все работы ведутся под контролем правительства области. "В Ярославской области есть позитивная динамика по многим программам. Неплохими темпами ведется дорожное строительство. На сегодняшний день, помимо региональных и местных дорог, в порядок приводят 88 километров федеральных трасс – М8 "Холмогоры" и Р132 "Золотое кольцо", - сказал на встрече Марат Хуснуллин. Глава региона Михаил Евраев отметил, что автодорога "Холмогоры", связывающая Москву с семью регионами, от границы Владимирской области до села Петровского, перегружена. С учетом развития сферы пассажирских и грузовых перевозок, а также внутреннего туризма необходимо увеличение количества полос для движения и строительство обхода, чтобы скоростная магистраль миновала населенные пункты Новое и Глебовское, подчеркнул глава региона. Губернатор рассказал о ремонте дорог в регионе. "Дорожный фонд области в этом году составляет порядка 19 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов опережающими темпами уже освоили более 3 миллиардов рублей. Планируем, что в 2024 году отремонтируем не менее 500 километров дорог, в том числе к святым местам и туристическим объектам", – сказал Михаил Евраев.
https://ria.ru/20240531/dorogi-1949769475.html
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ярославская область, экономика, михаил евраев, марат хуснуллин, россия, ростов
Ярославская область, Ярославская область, Экономика, Михаил Евраев, Марат Хуснуллин, Россия, Ростов

Евраев обсудил с Хуснуллиным на ПМЭФ развитие Ярославской области

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочей встречи на площадке ПМЭФ-2024 обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Одним из вопросов обсуждения состоявшейся на площадке ПМЭФ встречи Михаила Евраева и Марата Хуснуллина стало увеличение темпов ремонта и строительства автомобильных дорог в Ярославской области и, в частности, трассы М8. На встрече было озвучено, что в этом году планируется расширить участок трассы от 195-го до 201-го километра. В прошлом сезоне отремонтирован примыкающий к нему отрезок дороги – от 186-го до 195-го километра, от Петровского до Ростова. Все работы ведутся под контролем правительства области.
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"В Ярославской области есть позитивная динамика по многим программам. Неплохими темпами ведется дорожное строительство. На сегодняшний день, помимо региональных и местных дорог, в порядок приводят 88 километров федеральных трасс – М8 "Холмогоры" и Р132 "Золотое кольцо", - сказал на встрече Марат Хуснуллин.
Глава региона Михаил Евраев отметил, что автодорога "Холмогоры", связывающая Москву с семью регионами, от границы Владимирской области до села Петровского, перегружена. С учетом развития сферы пассажирских и грузовых перевозок, а также внутреннего туризма необходимо увеличение количества полос для движения и строительство обхода, чтобы скоростная магистраль миновала населенные пункты Новое и Глебовское, подчеркнул глава региона.
Губернатор рассказал о ремонте дорог в регионе.
"Дорожный фонд области в этом году составляет порядка 19 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов опережающими темпами уже освоили более 3 миллиардов рублей. Планируем, что в 2024 году отремонтируем не менее 500 километров дорог, в том числе к святым местам и туристическим объектам", – сказал Михаил Евраев.
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Ярославская областьЯрославская областьЭкономикаМихаил ЕвраевМарат ХуснуллинРоссияРостов
 
 
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