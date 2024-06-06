https://ria.ru/20240606/estoniya-1951054460.html
Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для россиян
Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для россиян - РИА Новости, 06.06.2024
Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для россиян
Парламент Эстонии начал обсуждение законопроекта об ограничении покупки недвижимости в стране для граждан России и Белоруссии, заявил эстонский министр... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:09
2024-06-06T16:09
2024-06-06T16:09
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Парламент Эстонии начал обсуждение законопроекта об ограничении покупки недвижимости в стране для граждан России и Белоруссии, заявил эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. "У нас... было первое чтение, которое касается ограничения покупки недвижимости гражданами России и Белоруссии. Это цель, которая стоит в программе деятельности правительства", - отметил Ляэнеметс на пресс-конференции правительства. По словам министра, эти меры направлены на предотвращение "разведки, саботажа и враждебных действий". Также Ляэнеметс подчеркнул, что ограничения на покупку недвижимости коснутся не только граждан России, Белоруссии или какого-либо третьего государства, но и россиян и белорусских граждан, которые проживают в Эстонии на постоянной основе. На данный момент ограничения распространяются на приграничные земли.
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россия, белоруссия, эстония
Россия, Белоруссия, Эстония
Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для россиян
Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Парламент Эстонии начал обсуждение законопроекта об ограничении покупки недвижимости в стране для граждан России и Белоруссии, заявил эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
"У нас... было первое чтение, которое касается ограничения покупки недвижимости гражданами России и Белоруссии. Это цель, которая стоит в программе деятельности правительства", - отметил Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.
По словам министра, эти меры направлены на предотвращение "разведки, саботажа и враждебных действий". Также Ляэнеметс подчеркнул, что ограничения на покупку недвижимости коснутся не только граждан России, Белоруссии или какого-либо третьего государства, но и россиян и белорусских граждан, которые проживают в Эстонии на постоянной основе.
На данный момент ограничения распространяются на приграничные земли.