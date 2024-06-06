https://ria.ru/20240606/energiya-1951024631.html
Россия и Белоруссия подпишут договор о формировании рынка электроэнергии
Россия и Белоруссия подпишут договор о формировании рынка электроэнергии - РИА Новости, 06.06.2024
Россия и Белоруссия подпишут договор о формировании рынка электроэнергии
Россия и Белоруссия в 2024 году подпишут договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, сообщает в четверг белорусское... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:06
2024-06-06T15:06
2024-06-06T15:18
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия в 2024 году подпишут договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, сообщает в четверг белорусское минэнерго в Telegram-канале.По данным ведомства, министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики России Сергей Цивилев парафировали планы мероприятий по формированию объединенных рынков электроэнергии и газа. "Работа по выполнению планов будет организована в рамках основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 – 2026 годы. В соответствии с документами в 2024 году планируется подписание межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Стороны также должны завершить согласование и подписать правила функционирования объединенного рынка электрической энергии", - сообщает минэнерго. Кроме того, предусматривается разработка дорожной карты по формированию внутреннего оптового рынка электроэнергии Белоруссии. "В части формирования объединенного рынка газа продолжится работа по согласованию принципов его функционирования, предусматривающих дальнейшее сближение условий хозяйствования в газовой сфере с 1 января 2026 года", - сообщает ведомство.
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экономика, белоруссия, россия, сергей цивилев
Экономика, Белоруссия, Россия, Сергей Цивилев, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия и Белоруссия подпишут договор о формировании рынка электроэнергии
Минэнерго Белоруссии: Москва и Минск подпишут договор о формировании ранка газа
МИНСК, 6 июн - РИА Новости.
Россия и Белоруссия в 2024 году подпишут договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, сообщает в четверг белорусское минэнерго в Telegram-канале
.
По данным ведомства, министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики России Сергей Цивилев парафировали планы мероприятий по формированию объединенных рынков электроэнергии и газа.
"Работа по выполнению планов будет организована в рамках основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 – 2026 годы. В соответствии с документами в 2024 году планируется подписание межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Стороны также должны завершить согласование и подписать правила функционирования объединенного рынка электрической энергии", - сообщает минэнерго.
Кроме того, предусматривается разработка дорожной карты по формированию внутреннего оптового рынка электроэнергии Белоруссии.
"В части формирования объединенного рынка газа продолжится работа по согласованию принципов его функционирования, предусматривающих дальнейшее сближение условий хозяйствования в газовой сфере с 1 января 2026 года", - сообщает ведомство.