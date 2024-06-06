https://ria.ru/20240606/elektrotransport-1951093304.html

В Липецкой области будут производить компоненты для электротранспорта

В Липецкой области будут производить компоненты для электротранспорта - РИА Новости, 06.06.2024

В Липецкой области будут производить компоненты для электротранспорта

В Липецкой области будут производить важные компоненты для электротранспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:32

2024-06-06T17:32

2024-06-06T17:32

липецкая область

технологии

липецкая область

игорь артамонов

наталья никипелова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. В Липецкой области будут производить важные компоненты для электротранспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с президентом АО "ТВЭЛ" Натальей Никипеловой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он уточнил, что речь идет о ключевом компоненте электротранспорта - тяговых электроприводах в составе электродвигателя, редуктора и инвертора. Это собственная разработка госкорпорации "Росатом", в состав которой входит топливная компания "ТВЭЛ". Как рассказал Артамонов, производственные мощности будут расположены на грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк". Запуск проекта планируется в 2025 году. Его реализация предполагает локализацию производства продукции на первом этапе с последующим переходом на изготовление электроприводов собственной разработки "Росатома". "Машиностроительная отрасль Липецкой области развивается в нескольких направлениях. У нас успешно работает завод по производству электромобилей, создан кластер по выпуску сельхозтехники и комплектующего оборудования для нее. Совместный проект с "Росатомом" станет важным звеном в этой цепочке. Мы рады, что такие крупные компании выбирают наш регион для реализации своих проектов, решая вопросы импортозамещения и создавая новые рабочие места", – отметил Артамонов. По его мнению, создание завода позволит удовлетворить потребности растущего российского рынка электротранспорта в ключевых компонентах отечественного производства. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html

https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, липецкая область, игорь артамонов, наталья никипелова, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, "липецк", пмэф