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В Липецкой области будут производить компоненты для электротранспорта - РИА Новости, 06.06.2024
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Липецкая область
 
17:32 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/elektrotransport-1951093304.html
В Липецкой области будут производить компоненты для электротранспорта
В Липецкой области будут производить компоненты для электротранспорта - РИА Новости, 06.06.2024
В Липецкой области будут производить компоненты для электротранспорта
В Липецкой области будут производить важные компоненты для электротранспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:32
2024-06-06T17:32
липецкая область
технологии
липецкая область
игорь артамонов
наталья никипелова
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. В Липецкой области будут производить важные компоненты для электротранспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с президентом АО "ТВЭЛ" Натальей Никипеловой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он уточнил, что речь идет о ключевом компоненте электротранспорта - тяговых электроприводах в составе электродвигателя, редуктора и инвертора. Это собственная разработка госкорпорации "Росатом", в состав которой входит топливная компания "ТВЭЛ". Как рассказал Артамонов, производственные мощности будут расположены на грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк". Запуск проекта планируется в 2025 году. Его реализация предполагает локализацию производства продукции на первом этапе с последующим переходом на изготовление электроприводов собственной разработки "Росатома". "Машиностроительная отрасль Липецкой области развивается в нескольких направлениях. У нас успешно работает завод по производству электромобилей, создан кластер по выпуску сельхозтехники и комплектующего оборудования для нее. Совместный проект с "Росатомом" станет важным звеном в этой цепочке. Мы рады, что такие крупные компании выбирают наш регион для реализации своих проектов, решая вопросы импортозамещения и создавая новые рабочие места", – отметил Артамонов. По его мнению, создание завода позволит удовлетворить потребности растущего российского рынка электротранспорта в ключевых компонентах отечественного производства. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html
https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html
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технологии, липецкая область, игорь артамонов, наталья никипелова, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, "липецк", пмэф
Липецкая область, Технологии, Липецкая область, Игорь Артамонов, Наталья Никипелова, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ, "Липецк", ПМЭФ

В Липецкой области будут производить компоненты для электротранспорта

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. В Липецкой области будут производить важные компоненты для электротранспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с президентом АО "ТВЭЛ" Натальей Никипеловой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он уточнил, что речь идет о ключевом компоненте электротранспорта - тяговых электроприводах в составе электродвигателя, редуктора и инвертора. Это собственная разработка госкорпорации "Росатом", в состав которой входит топливная компания "ТВЭЛ".
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Как рассказал Артамонов, производственные мощности будут расположены на грязинской площадке особой экономической зоны "Липецк". Запуск проекта планируется в 2025 году. Его реализация предполагает локализацию производства продукции на первом этапе с последующим переходом на изготовление электроприводов собственной разработки "Росатома".
"Машиностроительная отрасль Липецкой области развивается в нескольких направлениях. У нас успешно работает завод по производству электромобилей, создан кластер по выпуску сельхозтехники и комплектующего оборудования для нее. Совместный проект с "Росатомом" станет важным звеном в этой цепочке. Мы рады, что такие крупные компании выбирают наш регион для реализации своих проектов, решая вопросы импортозамещения и создавая новые рабочие места", – отметил Артамонов.
По его мнению, создание завода позволит удовлетворить потребности растущего российского рынка электротранспорта в ключевых компонентах отечественного производства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Липецкая областьТехнологииЛипецкая областьИгорь АртамоновНаталья НикипеловаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛ"Липецк"ПМЭФ
 
 
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