https://ria.ru/20240606/ekskavatory-1951063569.html

Промпроизводство гусеничных экскаваторов создадут в Ивановской области

Промпроизводство гусеничных экскаваторов создадут в Ивановской области - РИА Новости, 06.06.2024

Промпроизводство гусеничных экскаваторов создадут в Ивановской области

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ивановской области и... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:48

2024-06-06T16:48

2024-06-06T16:48

ивановская область

ивановская область

россия

станислав воскресенский

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951067485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bbf0e9ebec5658bc08b61e00fb36b06c.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ивановской области и компанией "Концерн "Тракторные Заводы" по реализации инвестиционного проекта на территории региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Подписи под соглашением поставили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор концерна Андрей Водопьянов. "К 2034 году мы планируем создать в регионе промышленное производство полноповоротных гусеничных экскаваторов массой 18-52 тонны на базе предприятия "ЧЕТРА-КРАНЭКС", – отметил инвестор. Предприятие заключит специальный инвестиционный контракт, согласно условиям которого инвестор обязуется вложить в проект 900 миллионов рублей. На предприятии будет создано 150 рабочих мест. Правительство Ивановской области намерено выступить стороной специнвестконтракта и предоставить инвестору региональные меры поддержки промышленности в соответствии с действующим законодательством РФ и Ивановской области. В пресс-службе отметили, что машиностроение – одна из ведущих отраслей экономики региона, которая занимает второе место в структуре обрабатывающих производств Ивановской области. Только за последний год объем отгруженной продукции в отрасли вырос на 27,1%. Основной специализацией отрасли в регионе является выпуск специальной и строительной техники, а также оборудования и оснастки для строительной индустрии. Делегация Ивановской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В составе делегации, которую возглавляет губернатор, - представители предприятий, бизнес-объединений, региональных институтов развития, исполнительной власти Ивановской области. В рабочей программе главы региона – участие в дискуссиях по проблематике достижения национальных целей и развития малых городов. Также в рамках деловой программы форума Воскресенский подпишет ряд соглашений в сфере экономики, образования, развития международных связей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html

https://ria.ru/20230921/podgotovka-1897880858.html

https://ria.ru/20231120/strategicheskiy_proekt-1910549365.html

ивановская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, россия, станислав воскресенский, пмэф