https://ria.ru/20240606/ekskavatory-1951063569.html
Промпроизводство гусеничных экскаваторов создадут в Ивановской области
Промпроизводство гусеничных экскаваторов создадут в Ивановской области - РИА Новости, 06.06.2024
Промпроизводство гусеничных экскаваторов создадут в Ивановской области
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ивановской области и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:48
2024-06-06T16:48
2024-06-06T16:48
ивановская область
ивановская область
россия
станислав воскресенский
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ивановской области и компанией "Концерн "Тракторные Заводы" по реализации инвестиционного проекта на территории региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Подписи под соглашением поставили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор концерна Андрей Водопьянов. "К 2034 году мы планируем создать в регионе промышленное производство полноповоротных гусеничных экскаваторов массой 18-52 тонны на базе предприятия "ЧЕТРА-КРАНЭКС", – отметил инвестор. Предприятие заключит специальный инвестиционный контракт, согласно условиям которого инвестор обязуется вложить в проект 900 миллионов рублей. На предприятии будет создано 150 рабочих мест. Правительство Ивановской области намерено выступить стороной специнвестконтракта и предоставить инвестору региональные меры поддержки промышленности в соответствии с действующим законодательством РФ и Ивановской области. В пресс-службе отметили, что машиностроение – одна из ведущих отраслей экономики региона, которая занимает второе место в структуре обрабатывающих производств Ивановской области. Только за последний год объем отгруженной продукции в отрасли вырос на 27,1%. Основной специализацией отрасли в регионе является выпуск специальной и строительной техники, а также оборудования и оснастки для строительной индустрии. Делегация Ивановской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В составе делегации, которую возглавляет губернатор, - представители предприятий, бизнес-объединений, региональных институтов развития, исполнительной власти Ивановской области. В рабочей программе главы региона – участие в дискуссиях по проблематике достижения национальных целей и развития малых городов. Также в рамках деловой программы форума Воскресенский подпишет ряд соглашений в сфере экономики, образования, развития международных связей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html
https://ria.ru/20230921/podgotovka-1897880858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, россия, станислав воскресенский, пмэф
Ивановская область, Ивановская область, Россия, Станислав Воскресенский, ПМЭФ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме в четверг было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ивановской области и компанией "Концерн "Тракторные Заводы" по реализации инвестиционного проекта на территории региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Подписи под соглашением поставили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
и генеральный директор концерна Андрей Водопьянов.
«
"К 2034 году мы планируем создать в регионе промышленное производство полноповоротных гусеничных экскаваторов массой 18-52 тонны на базе предприятия "ЧЕТРА-КРАНЭКС", – отметил инвестор.
Предприятие заключит специальный инвестиционный контракт, согласно условиям которого инвестор обязуется вложить в проект 900 миллионов рублей. На предприятии будет создано 150 рабочих мест. Правительство Ивановской области намерено выступить стороной специнвестконтракта и предоставить инвестору региональные меры поддержки промышленности в соответствии с действующим законодательством РФ
и Ивановской области.
В пресс-службе отметили, что машиностроение – одна из ведущих отраслей экономики региона, которая занимает второе место в структуре обрабатывающих производств Ивановской области. Только за последний год объем отгруженной продукции в отрасли вырос на 27,1%. Основной специализацией отрасли в регионе является выпуск специальной и строительной техники, а также оборудования и оснастки для строительной индустрии.
Делегация Ивановской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В составе делегации, которую возглавляет губернатор, - представители предприятий, бизнес-объединений, региональных институтов развития, исполнительной власти Ивановской области.
В рабочей программе главы региона – участие в дискуссиях по проблематике достижения национальных целей и развития малых городов. Также в рамках деловой программы форума Воскресенский подпишет ряд соглашений в сфере экономики, образования, развития международных связей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.