https://ria.ru/20240606/ekonomika-1951154255.html
В Кремле надеются на продолжение тренда развития российской экономики
В Кремле надеются на продолжение тренда развития российской экономики - РИА Новости, 06.06.2024
В Кремле надеются на продолжение тренда развития российской экономики
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что тренд развития российской экономики будет продолжен, пусть и не такой быстрый. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:10
2024-06-06T20:10
2024-06-06T21:00
пмэф-2024
дмитрий песков
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что тренд развития российской экономики будет продолжен, пусть и не такой быстрый."Будем надеяться, что этот тренд развития, пусть может быть не такой быстрый, будет продолжен", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/peskov-1951153037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, экономика, россия
ПМЭФ-2024, Дмитрий Песков, Экономика, Россия
В Кремле надеются на продолжение тренда развития российской экономики
В Кремле надеются на продолжение тренда развития российской экономики