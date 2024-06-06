https://ria.ru/20240606/ekonomika-1951154255.html

В Кремле надеются на продолжение тренда развития российской экономики

В Кремле надеются на продолжение тренда развития российской экономики - РИА Новости, 06.06.2024

В Кремле надеются на продолжение тренда развития российской экономики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что тренд развития российской экономики будет продолжен, пусть и не такой быстрый. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:10

2024-06-06T20:10

2024-06-06T21:00

пмэф-2024

дмитрий песков

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что тренд развития российской экономики будет продолжен, пусть и не такой быстрый."Будем надеяться, что этот тренд развития, пусть может быть не такой быстрый, будет продолжен", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/peskov-1951153037.html

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Наталья Макарова

дмитрий песков, экономика, россия