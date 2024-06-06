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МВФ ожидает замедления темпов роста экономики США в этом году - РИА Новости, 06.06.2024
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18:16 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/ekonomika-1951117917.html
МВФ ожидает замедления темпов роста экономики США в этом году
МВФ ожидает замедления темпов роста экономики США в этом году - РИА Новости, 06.06.2024
МВФ ожидает замедления темпов роста экономики США в этом году
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедления темпов роста американской экономики в 2024 году, отмечая снижение деловой активности по итогам первого... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:16
2024-06-06T18:16
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедления темпов роста американской экономики в 2024 году, отмечая снижение деловой активности по итогам первого квартала, сообщила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Мы ожидаем, что в 2024 году произойдет некоторое замедление экономики США", - заявила она журналистам на брифинге. Козак отметила, что в первом квартале текущего года произошло замедление деловой активности в США, хотя внутренний спрос по-прежнему остается сильным. Представитель МВФ также подчеркнула, что инфляция в стране по-прежнему остается выше предпочтительного уровня, что служит напоминанием о наличии препятствий на пути к снижению темпов роста потребительских цен. "Это также усиливает необходимость ФРС быть осторожной и зависеть от данных при принятии решений по (монетарной - ред.) политике в ближайшие месяцы", - добавила Козак. ВВП США, согласно промежуточной оценке, вырос в первом квартале на 1,3% в пересчете на год. Предварительная оценка при этом показывала увеличение американской экономики на 1,6%. В четвертом квартале ВВП поднялся на 3,4% в пересчете на год.
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экономика, цены на нефть, сша, мвф, федеральная резервная система сша
Экономика, Цены на нефть, США, МВФ, Федеральная резервная система США
МВФ ожидает замедления темпов роста экономики США в этом году

МВФ: темпы роста экономики США замедлятся на фоне снижения деловой активности

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедления темпов роста американской экономики в 2024 году, отмечая снижение деловой активности по итогам первого квартала, сообщила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Мы ожидаем, что в 2024 году произойдет некоторое замедление экономики США", - заявила она журналистам на брифинге.
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Козак отметила, что в первом квартале текущего года произошло замедление деловой активности в США, хотя внутренний спрос по-прежнему остается сильным.
Представитель МВФ также подчеркнула, что инфляция в стране по-прежнему остается выше предпочтительного уровня, что служит напоминанием о наличии препятствий на пути к снижению темпов роста потребительских цен.
«
"Это также усиливает необходимость ФРС быть осторожной и зависеть от данных при принятии решений по (монетарной - ред.) политике в ближайшие месяцы", - добавила Козак.
ВВП США, согласно промежуточной оценке, вырос в первом квартале на 1,3% в пересчете на год. Предварительная оценка при этом показывала увеличение американской экономики на 1,6%. В четвертом квартале ВВП поднялся на 3,4% в пересчете на год.
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