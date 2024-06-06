https://ria.ru/20240606/ekonomika-1950961816.html
ВЭБ.РФ с партнерами обеспечат привлечение в экономику 30 трлн рублей
ВЭБ.РФ с партнерами обеспечат привлечение в экономику 30 трлн рублей - РИА Новости, 06.06.2024
ВЭБ.РФ с партнерами обеспечат привлечение в экономику 30 трлн рублей
Группа ВЭБ.РФ в ближайшие годы планирует инвестировать в поддержку важных для экономики России и качества жизни людей не менее 30 триллионов рублей, о... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:43
2024-06-06T12:43
2024-06-06T13:08
россия
игорь шувалов
дмитрий григоренко
пмэф-2024
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Группа ВЭБ.РФ в ближайшие годы планирует инвестировать в поддержку важных для экономики России и качества жизни людей не менее 30 триллионов рублей, о разработке новой стратегии сообщил в четверг в рамках ПМЭФ-2024 председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Шувалов подчеркнул, что документ предстоит утвердить на наблюдательном совете корпорации развития. "Упор будет сделан на улучшение жизни семей — это самое главное. В цифрах совокупный взнос или вклад группы ВЭБ.РФ должен составить не менее 30 триллионов рублей. Мы к такой цифре готовы, и с одобрения правительства, этих целей добьемся", — цитирует пресс-служба госкорпорации Шувалова. Как отметил зампред правительства Дмитрий Григоренко, госкорпорация сегодня участвует в более чем 450 проектах. "Речь идет о таких проектах, в которые частный бизнес без государственного участия вряд ли пришел бы. Это не те проекты, в которых можно быстро и много заработать — строительство школ, объектов энергетики и газохими, аэропортов, портов, логистических центров. Такие большие проекты без государственного участия ни в одной стране мира не реализуются", — добавил Григоренко. По его словам, инструментарий ВЭБа позволяет на каждый вложенный государственный рубль привлечь до 5 рублей соинвестиций от частного бизнеса. По словам Шувалова, проекты ВЭБа направлены на повышение качества жизни обычной семьи. "Важны и адресные меры поддержки, и то, какой в городе общественный транспорт, школы, общественная безопасность, цифровые сервисы", — подчеркнул Шувалов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь шувалов, дмитрий григоренко, вэб.рф (вэб)
Россия, Игорь Шувалов, Дмитрий Григоренко, ПМЭФ-2024, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Группа ВЭБ.РФ в ближайшие годы планирует инвестировать в поддержку важных для экономики России и качества жизни людей не менее 30 триллионов рублей, о разработке новой стратегии сообщил в четверг в рамках ПМЭФ-2024 председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Шувалов подчеркнул, что документ предстоит утвердить на наблюдательном совете корпорации развития.
"Упор будет сделан на улучшение жизни семей — это самое главное. В цифрах совокупный взнос или вклад группы ВЭБ.РФ должен составить не менее 30 триллионов рублей. Мы к такой цифре готовы, и с одобрения правительства, этих целей добьемся", — цитирует пресс-служба госкорпорации Шувалова.
Как отметил зампред правительства Дмитрий Григоренко
, госкорпорация сегодня участвует в более чем 450 проектах.
"Речь идет о таких проектах, в которые частный бизнес без государственного участия вряд ли пришел бы. Это не те проекты, в которых можно быстро и много заработать — строительство школ, объектов энергетики и газохими, аэропортов, портов, логистических центров. Такие большие проекты без государственного участия ни в одной стране мира не реализуются", — добавил Григоренко.
По его словам, инструментарий ВЭБа позволяет на каждый вложенный государственный рубль привлечь до 5 рублей соинвестиций от частного бизнеса.
По словам Шувалова, проекты ВЭБа направлены на повышение качества жизни обычной семьи.
"Важны и адресные меры поддержки, и то, какой в городе общественный транспорт, школы, общественная безопасность, цифровые сервисы", — подчеркнул Шувалов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.