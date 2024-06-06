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Ефимов: в ТиНАО возведут более 50 объектов образования к 2027 году - РИА Новости, 06.06.2024
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09:06 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/efimov-1950846217.html
Ефимов: в ТиНАО возведут более 50 объектов образования к 2027 году
Ефимов: в ТиНАО возведут более 50 объектов образования к 2027 году - РИА Новости, 06.06.2024
Ефимов: в ТиНАО возведут более 50 объектов образования к 2027 году
На территории ТиНАО планируют построить и ввести в строй 58 образовательных учреждений до конца 2026 года, при этом 56 объектов инвесторы передадут городу,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:06
2024-06-06T09:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На территории ТиНАО планируют построить и ввести в строй 58 образовательных учреждений до конца 2026 года, при этом 56 объектов инвесторы передадут городу, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."К 2027 году в Троицком и Новомосковском административных округах появятся 37 детских садов и 21 школа, 18 из которых рассчитаны более чем на одну тысячу детей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении уточняется, что новые школы и детсады появятся в районах Краснопахорский, Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Троицк и Щербинка.В 2023 году в ТиНАО построили 27 образовательных учреждений, добавил Ефимов.В новых детских садах оборудуют помещения для групп, специальные залы для занятий, кружковые и кухни полного технологического цикла. В помещениях установят окна с увеличенным остеклением, обустроят удобные выходы на улицу и игровые площадки, сообщил руководитель московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.Проекты школьных зданий предусматривают современные кабинеты, спортивные блоки с просторными залами, пространства для мероприятий и пищеблоки полного технологического цикла, а также благоустроенные школьные дворы, следует из пресс-релиза.После присоединения к столице в ТиНАО ввели в строй 147 новых объектов образования. К 2035 году в новой Москве возведут около 320 детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения и 100 культурно-досуговых объектов.
https://ria.ru/20240524/shkola-1948008932.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в ТиНАО возведут более 50 объектов образования к 2027 году

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На территории ТиНАО планируют построить и ввести в строй 58 образовательных учреждений до конца 2026 года, при этом 56 объектов инвесторы передадут городу, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"К 2027 году в Троицком и Новомосковском административных округах появятся 37 детских садов и 21 школа, 18 из которых рассчитаны более чем на одну тысячу детей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении уточняется, что новые школы и детсады появятся в районах Краснопахорский, Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Троицк и Щербинка.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Ефимов: в ТиНАО завершили строительство новой школы
24 мая, 10:06
В 2023 году в ТиНАО построили 27 образовательных учреждений, добавил Ефимов.
В новых детских садах оборудуют помещения для групп, специальные залы для занятий, кружковые и кухни полного технологического цикла. В помещениях установят окна с увеличенным остеклением, обустроят удобные выходы на улицу и игровые площадки, сообщил руководитель московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Проекты школьных зданий предусматривают современные кабинеты, спортивные блоки с просторными залами, пространства для мероприятий и пищеблоки полного технологического цикла, а также благоустроенные школьные дворы, следует из пресс-релиза.
После присоединения к столице в ТиНАО ввели в строй 147 новых объектов образования. К 2035 году в новой Москве возведут около 320 детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения и 100 культурно-досуговых объектов.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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23 мая, 09:22
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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