https://ria.ru/20240606/efimov-1950846217.html

Ефимов: в ТиНАО возведут более 50 объектов образования к 2027 году

Ефимов: в ТиНАО возведут более 50 объектов образования к 2027 году - РИА Новости, 06.06.2024

Ефимов: в ТиНАО возведут более 50 объектов образования к 2027 году

На территории ТиНАО планируют построить и ввести в строй 58 образовательных учреждений до конца 2026 года, при этом 56 объектов инвесторы передадут городу,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:06

2024-06-06T09:06

2024-06-06T09:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На территории ТиНАО планируют построить и ввести в строй 58 образовательных учреждений до конца 2026 года, при этом 56 объектов инвесторы передадут городу, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."К 2027 году в Троицком и Новомосковском административных округах появятся 37 детских садов и 21 школа, 18 из которых рассчитаны более чем на одну тысячу детей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении уточняется, что новые школы и детсады появятся в районах Краснопахорский, Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Троицк и Щербинка.В 2023 году в ТиНАО построили 27 образовательных учреждений, добавил Ефимов.В новых детских садах оборудуют помещения для групп, специальные залы для занятий, кружковые и кухни полного технологического цикла. В помещениях установят окна с увеличенным остеклением, обустроят удобные выходы на улицу и игровые площадки, сообщил руководитель московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.Проекты школьных зданий предусматривают современные кабинеты, спортивные блоки с просторными залами, пространства для мероприятий и пищеблоки полного технологического цикла, а также благоустроенные школьные дворы, следует из пресс-релиза.После присоединения к столице в ТиНАО ввели в строй 147 новых объектов образования. К 2035 году в новой Москве возведут около 320 детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения и 100 культурно-досуговых объектов.

https://ria.ru/20240524/shkola-1948008932.html

https://realty.ria.ru/20240523/tinao-1947808698.html

москва

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы