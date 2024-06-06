Ефимов: в ТиНАО возведут более 50 объектов образования к 2027 году
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На территории ТиНАО планируют построить и ввести в строй 58 образовательных учреждений до конца 2026 года, при этом 56 объектов инвесторы передадут городу, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"К 2027 году в Троицком и Новомосковском административных округах появятся 37 детских садов и 21 школа, 18 из которых рассчитаны более чем на одну тысячу детей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении уточняется, что новые школы и детсады появятся в районах Краснопахорский, Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Троицк и Щербинка.
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В 2023 году в ТиНАО построили 27 образовательных учреждений, добавил Ефимов.
В новых детских садах оборудуют помещения для групп, специальные залы для занятий, кружковые и кухни полного технологического цикла. В помещениях установят окна с увеличенным остеклением, обустроят удобные выходы на улицу и игровые площадки, сообщил руководитель московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Проекты школьных зданий предусматривают современные кабинеты, спортивные блоки с просторными залами, пространства для мероприятий и пищеблоки полного технологического цикла, а также благоустроенные школьные дворы, следует из пресс-релиза.
После присоединения к столице в ТиНАО ввели в строй 147 новых объектов образования. К 2035 году в новой Москве возведут около 320 детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения и 100 культурно-досуговых объектов.
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