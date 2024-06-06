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В Волгограде произошло ДТП с участием десяти транспортных средств - РИА Новости, 06.06.2024
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16:52 06.06.2024 (обновлено: 16:53 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/dtp-1951081431.html
В Волгограде произошло ДТП с участием десяти транспортных средств
В Волгограде произошло ДТП с участием десяти транспортных средств - РИА Новости, 06.06.2024
В Волгограде произошло ДТП с участием десяти транспортных средств
Три человека пострадали в ДТП с участием десяти транспортных средств, в том числе автобуса, в Волгограде, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:52
2024-06-06T16:53
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием десяти транспортных средств, в том числе автобуса, в Волгограде, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. "В 14.37 час. напротив дома № 44 по проспекту Университетский (в Волгограде – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти транспортных средств. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились трое граждан ", - говорится в сообщении ведомства. Судя по видео, опубликованному в официальном Telegram-канале ГУ МВД, среди участников ДТП – автобус. По данным комитета здравоохранения области, в больницу направили четырех человек, среди них – 13-летняя девочка.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде произошло ДТП с участием десяти транспортных средств

В Волгограде три человека пострадали в ДТП с 10 транспортными средствами

© ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием десяти транспортных средств в Волгограде
Место ДТП с участием десяти транспортных средств в Волгограде
© ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Место ДТП с участием десяти транспортных средств в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием десяти транспортных средств, в том числе автобуса, в Волгограде, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
«
"В 14.37 час. напротив дома № 44 по проспекту Университетский (в Волгограде – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти транспортных средств. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились трое граждан ", - говорится в сообщении ведомства.
© ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием десяти транспортных средств в Волгограде
Место ДТП с участием десяти транспортных средств в Волгограде
© ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Место ДТП с участием десяти транспортных средств в Волгограде
Судя по видео, опубликованному в официальном Telegram-канале ГУ МВД, среди участников ДТП – автобус.
По данным комитета здравоохранения области, в больницу направили четырех человек, среди них – 13-летняя девочка.
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