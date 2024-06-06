https://ria.ru/20240606/dtp-1951081431.html

В Волгограде произошло ДТП с участием десяти транспортных средств

В Волгограде произошло ДТП с участием десяти транспортных средств - РИА Новости, 06.06.2024

В Волгограде произошло ДТП с участием десяти транспортных средств

Три человека пострадали в ДТП с участием десяти транспортных средств, в том числе автобуса, в Волгограде, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:52

2024-06-06T16:52

2024-06-06T16:53

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием десяти транспортных средств, в том числе автобуса, в Волгограде, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. "В 14.37 час. напротив дома № 44 по проспекту Университетский (в Волгограде – ред.) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти транспортных средств. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились трое граждан ", - говорится в сообщении ведомства. Судя по видео, опубликованному в официальном Telegram-канале ГУ МВД, среди участников ДТП – автобус. По данным комитета здравоохранения области, в больницу направили четырех человек, среди них – 13-летняя девочка.

https://ria.ru/20240523/avariya-1947908495.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область