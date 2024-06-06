https://ria.ru/20240606/dokumentooborot-1951092145.html

"Деловые Линии" и "СКБ Контур" будут развивать электронный документооборот

"Деловые Линии" и "СКБ Контур" будут развивать электронный документооборот - РИА Новости, 06.06.2024

"Деловые Линии" и "СКБ Контур" будут развивать электронный документооборот

erid: F7NfYUJCUneLs2F1c98A РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:28

2024-06-06T17:28

2024-06-06T18:05

пресс-релизы

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erid: F7NfYUJCUneLs2F1c98AМОСКВА, 6 июн — пресс-служба ГК "Деловые Линии". В рамках Петербургского международного экономического форума "Деловые Линии" и "СКБ Контур" подписали соглашение о долгосрочном партнерстве.Компании будут работать над модернизацией бизнес-процессов и современных информационных и коммуникационных технологий в сфере ЭДО, а также обмениваться опытом, знаниями, и вместе участвовать в мероприятиях, связанных с разработкой и использованием решений."С каждым днем гонка технологий набирает обороты, а транспортная отрасль – один из лидеров цифровизации. Электронный документооборот делает перевозки более удобными, быстрыми и прозрачными для всех участников. Как ведущая логистическая компания мы еще в прошлом году перевели межтерминальные перевозки на электронные транспортные накладные, а в планах – расширение возможностей и выпуск уже более 1 млн ЭТрН в месяц. Сегодня мы подписали соглашение с нашим партнером "СКБ Контур", чтобы и дальше успешно развивать совместные проекты по внедрению и использованию ЭДО в логистике", – отметил заместитель генерального директора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев."ГК "Деловые Линии" – одна из ключевых логистических компаний страны, которая успешно решает задачи по доставке грузов и расширению географии их перевозок. Эта работа требует высокого уровня эффективности и цифровизации бизнес-процессов, которая сегодня проходит красной нитью развития любой компании. Рассчитываем, что внедрение и интеграции цифровых решений Контура позволит нашим партнерам еще больше ускорить свою работу, улучшить коммуникации и повысить качество обслуживания клиентов", – подчеркнул генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных.Партнеры рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество и достижение наилучших результатов в совместной работе по улучшению качества предоставления ЭДО в транспортной отрасли.Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы