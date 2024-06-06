Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/dnr-1951141894.html
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов - РИА Новости, 06.06.2024
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:33
2024-06-06T19:33
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926715858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8817423366380b6007a1511ea3ac36e.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 17.25 по 18.40 выпустили еще пять снарядов того же калибра по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240606/svo-1951093895.html
https://radiosputnik.ru/20240605/obstrel-1950582925.html
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297356.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926715858_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_614fcc7accf4b9b15c9ab808ee32a16a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато
В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов

© РИА Новости / Мария МарикянБоеприпас под FPV-дрон
Боеприпас под FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Боеприпас под FPV-дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Пожарный автомобиль, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ в Лисичанске. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР и атаковали дроном машину спасателей
Вчера, 17:33
Кроме того, ВСУ с 17.25 по 18.40 выпустили еще пять снарядов того же калибра по Кировскому и Петровскому районам Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела ВСУ Запорожской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Запорожской области в результате обстрела ВСУ погиб пятилетний ребенок
5 июня, 10:20
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетный боеприпас ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина
4 июня, 00:37
 
В миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала