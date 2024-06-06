https://ria.ru/20240606/dnr-1951141894.html
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов - РИА Новости, 06.06.2024
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:33
2024-06-06T19:33
2024-06-06T19:33
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 17.25 по 18.40 выпустили еще пять снарядов того же калибра по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240606/svo-1951093895.html
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато
В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь "натовских" снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов