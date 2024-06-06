https://ria.ru/20240606/diversant-1951084125.html

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2024

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области

Сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:59

2024-06-06T16:59

2024-06-06T16:59

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. "УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант незаконно приобрёл взрывное устройство и планировал совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области. Его преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в релизе. Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к совершению диверсии. Санкции этих статей предусматривают до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240606/tatarstan-1950993982.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)