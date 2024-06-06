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"Россети" приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
20:00 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/delegatsiya-1951151238.html
"Россети" приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая
"Россети" приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая - РИА Новости, 06.06.2024
"Россети" приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая
Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и вице-президент ГЭК Китая Чжу Гуанчао провели деловую встречу на полях Петербургского международного... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:00
2024-06-06T20:00
пмэф-2024
китай
санкт-петербург
россия
россети
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и вице-президент ГЭК Китая Чжу Гуанчао провели деловую встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба компании. Встреча была посвящена реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита российской делегации в КНР весной 2024 года. ГЭК Китая также представила стратегию компании в контексте развития низкоуглеродной энергетики. Накануне встречи делегация ГЭК Китая посетила подстанцию 330 кВ "Центральная" в Санкт-Петербурге, где завершается реализация инновационного проекта Группы "Россети" по строительству самой протяженной в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока 20 кВ. Рюмин отметил, что за последний год "Россети" и ГЭК Китая провели большую работу по обмену опытом, изучению ключевых задач и направлений развития сетевых комплексов обеих стран. Достигнут высокий уровень взаимодействия, что в полной мере соответствует духу всеобъемлющего партнерства России и Китая. Это позволило компаниям перейти к практическим шагам, связанным с проработкой совместных проектов. Встреча на ПМЭФ стала продолжением серии мероприятий по развитию сотрудничества группы "Россети" и ГЭК Китая. В апреле 2024 года Андрей Рюмин и председатель совета директоров ГЭК Китая Чжан Чжиган провели рабочую встречу в Пекине, где обсудили приоритетные задачи взаимодействия. Ранее российская делегация посещала КНР для знакомства с деятельностью диспетчерских и испытательных центров, производственных площадок. Представители китайской стороны участвовали в крупнейших российских форумах, изучали работу энергообъектов группы "Россети". Кроме того, в Москве прошел совместный семинар по внедрению цифровых технологий в сетевом комплексе. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231113/rosseti-1909139936.html
https://ria.ru/20240605/pmef-1950566020.html
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китай, санкт-петербург, россия, россети
ПМЭФ-2024, Китай, Санкт-Петербург, Россия, Россети

"Россети" приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая

© Фото : ПАО "Россети"Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и Вице-президент ГЭК Китая Чжу Гуанчао провели деловую встречу на полях Петербургского международного экономического форума
Генеральный директор ПАО Россети Андрей Рюмин и Вице-президент ГЭК Китая Чжу Гуанчао провели деловую встречу на полях Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : ПАО "Россети"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и вице-президент ГЭК Китая Чжу Гуанчао провели деловую встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба компании.
Встреча была посвящена реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита российской делегации в КНР весной 2024 года. ГЭК Китая также представила стратегию компании в контексте развития низкоуглеродной энергетики.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор, председатель правления ПАО Россети Андрей Рюмин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Глава "Россетей" доложил Путину о достижении целей объединения с ФСК
13 ноября 2023, 14:23
Накануне встречи делегация ГЭК Китая посетила подстанцию 330 кВ "Центральная" в Санкт-Петербурге, где завершается реализация инновационного проекта Группы "Россети" по строительству самой протяженной в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока 20 кВ.
Рюмин отметил, что за последний год "Россети" и ГЭК Китая провели большую работу по обмену опытом, изучению ключевых задач и направлений развития сетевых комплексов обеих стран. Достигнут высокий уровень взаимодействия, что в полной мере соответствует духу всеобъемлющего партнерства России и Китая. Это позволило компаниям перейти к практическим шагам, связанным с проработкой совместных проектов.
Встреча на ПМЭФ стала продолжением серии мероприятий по развитию сотрудничества группы "Россети" и ГЭК Китая. В апреле 2024 года Андрей Рюмин и председатель совета директоров ГЭК Китая Чжан Чжиган провели рабочую встречу в Пекине, где обсудили приоритетные задачи взаимодействия.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Россети" на ПМЭФ планируют заключить более 20 соглашений
5 июня, 09:15
Ранее российская делегация посещала КНР для знакомства с деятельностью диспетчерских и испытательных центров, производственных площадок. Представители китайской стороны участвовали в крупнейших российских форумах, изучали работу энергообъектов группы "Россети". Кроме того, в Москве прошел совместный семинар по внедрению цифровых технологий в сетевом комплексе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией
Вчера, 16:55
 
ПМЭФ-2024КитайСанкт-ПетербургРоссияРоссети
 
 
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