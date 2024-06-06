https://ria.ru/20240606/delegatsiya-1951151238.html

"Россети" приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая

"Россети" приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая - РИА Новости, 06.06.2024

"Россети" приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и вице-президент ГЭК Китая Чжу Гуанчао провели деловую встречу на полях Петербургского международного... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:00

2024-06-06T20:00

2024-06-06T20:00

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китай

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россети

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и вице-президент ГЭК Китая Чжу Гуанчао провели деловую встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба компании. Встреча была посвящена реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита российской делегации в КНР весной 2024 года. ГЭК Китая также представила стратегию компании в контексте развития низкоуглеродной энергетики. Накануне встречи делегация ГЭК Китая посетила подстанцию 330 кВ "Центральная" в Санкт-Петербурге, где завершается реализация инновационного проекта Группы "Россети" по строительству самой протяженной в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока 20 кВ. Рюмин отметил, что за последний год "Россети" и ГЭК Китая провели большую работу по обмену опытом, изучению ключевых задач и направлений развития сетевых комплексов обеих стран. Достигнут высокий уровень взаимодействия, что в полной мере соответствует духу всеобъемлющего партнерства России и Китая. Это позволило компаниям перейти к практическим шагам, связанным с проработкой совместных проектов. Встреча на ПМЭФ стала продолжением серии мероприятий по развитию сотрудничества группы "Россети" и ГЭК Китая. В апреле 2024 года Андрей Рюмин и председатель совета директоров ГЭК Китая Чжан Чжиган провели рабочую встречу в Пекине, где обсудили приоритетные задачи взаимодействия. Ранее российская делегация посещала КНР для знакомства с деятельностью диспетчерских и испытательных центров, производственных площадок. Представители китайской стороны участвовали в крупнейших российских форумах, изучали работу энергообъектов группы "Россети". Кроме того, в Москве прошел совместный семинар по внедрению цифровых технологий в сетевом комплексе. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231113/rosseti-1909139936.html

https://ria.ru/20240605/pmef-1950566020.html

https://ria.ru/20240606/kitay-1951083004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, санкт-петербург, россия, россети