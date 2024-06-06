https://ria.ru/20240606/chernogolovka-1951170281.html

Более 3 млрд рублей вложит "Черноголовка" в новое предприятие в Подмосковье

Более 3 млрд рублей вложит "Черноголовка" в новое предприятие в Подмосковье - РИА Новости, 06.06.2024

Более 3 млрд рублей вложит "Черноголовка" в новое предприятие в Подмосковье

Власти Московской области, ГК "Черноголовка" и Сбер подписали на ПМЭФ-2024 трехстороннее соглашение, согласно которому в создание производственного и... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:42

2024-06-06T21:42

2024-06-06T21:42

пмэф-2024

экономика

московская область (подмосковье)

евгения титова

сбербанк россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Власти Московской области, ГК "Черноголовка" и Сбер подписали на ПМЭФ-2024 трехстороннее соглашение, согласно которому в создание производственного и логистического кластера будет инвестировано более 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства. Подпись под документом поставили зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и генеральный директор компании "Черноголовка" Наталия Сахнина. "В рамках реализации подписанного трехстороннего соглашения Сбер и ГК "Черноголовка" смогут расширить взаимодействие по ряду направлений. В первую очередь, это инвестиционное и торговое финансирование, а также предоставление банковских инструментов контрагентам группы, которые может предоставить Сбер. Стоит отметить, что "домашним" регионом ГК "Черноголовка" является Московская область", - рассказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, в настоящее время завершается создание крупного производственного и логистического кластера. Инвестиции составят более 3 миллиарда рублей. Запуск нового предприятия позволит удвоить мощности флагманского напиточного завода группы. Уже со следующего года на предприятии смогут производить рекордное количество продукции - более 1 миллиарда штук напитков в год. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240501/otdykh-1943327886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), евгения титова, сбербанк россии