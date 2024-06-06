Более 3 млрд рублей вложит "Черноголовка" в новое предприятие в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили возле зоны погрузки на заводе "Аквалайф" в Черноголовке Московской области
Грузовые автомобили возле зоны погрузки на заводе "Аквалайф" в Черноголовке Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Власти Московской области, ГК "Черноголовка" и Сбер подписали на ПМЭФ-2024 трехстороннее соглашение, согласно которому в создание производственного и логистического кластера будет инвестировано более 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства.
Подпись под документом поставили зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и генеральный директор компании "Черноголовка" Наталия Сахнина.
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"В рамках реализации подписанного трехстороннего соглашения Сбер и ГК "Черноголовка" смогут расширить взаимодействие по ряду направлений. В первую очередь, это инвестиционное и торговое финансирование, а также предоставление банковских инструментов контрагентам группы, которые может предоставить Сбер. Стоит отметить, что "домашним" регионом ГК "Черноголовка" является Московская область", - рассказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, в настоящее время завершается создание крупного производственного и логистического кластера. Инвестиции составят более 3 миллиарда рублей. Запуск нового предприятия позволит удвоить мощности флагманского напиточного завода группы. Уже со следующего года на предприятии смогут производить рекордное количество продукции - более 1 миллиарда штук напитков в год.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.