https://ria.ru/20240606/chempionat-1951176022.html
Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий
Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий - РИА Новости, 06.06.2024
Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий
Подготовка к финалу Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде идет, он запланирован с 17 по 21 сентября, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:21
2024-06-06T22:21
2024-06-06T22:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Подготовка к финалу Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде идет, он запланирован с 17 по 21 сентября, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Финал пройдет на площадке инновационного научно-технологического центра "Валдай". Принципиальное отличие будет в застройке основной части компетенций. Они разместятся во временных экспопавильонах общей площадью 4 тысячи квадратных метров на прилегающей к площадке территории. "Подготовка идет. Конечно, в этом году мы еще пройдем по тому треку, который есть. А дальше мы с министром Сергеем Кравцовым будем очень детально обсуждать, чтобы профессии будущего отвечали на те вопросы, которые есть в стратегии, озвученной президентом (России Владимиром Путиным – ред.)… Что такое чемпионат? Это площадка отработки образовательных стандартов по новым компетенциям", - отметил Никитин. Он уточнил, что список компетенций расширился: до 12 в основной категории и четырех категорий по юниорам. Все они разработаны с учётом актуального запроса бизнеса и затрагивают ключевые сферы экономики. Из сферы сельского хозяйства – это "Агроботы", инженерных технологий – "Монтаж и обслуживание промышленных роботов", "Оптоэлектроника", "Диспетчеризация технологических процессов" и "Системы умного дома". Сферы IT и бизнеса – "Цифровые возможности для бизнеса", "Специалист по анализу данных (BI-аналитик)", развития искусственного интеллекта – "Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах". А также компетенции по развитию технологий реабилитации, развития игровой индустрии и виртуальных миров. "На данный момент уже сформированы и направлены на согласование в министерство промышленности и торговли РФ инфраструктурные листы финала Чемпионата. Ожидаем, в этом году его посетят делегации более 20 иностранных государств, а участниками Деловой программы станут не менее 3000 человек", - добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/nikitin-1951168620.html
https://ria.ru/20240606/nikitin-1951167121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, великий новгород, россия, новгородская область, сергей кравцов, андрей никитин (политик), владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Великий Новгород, Россия, Новгородская область, Сергей Кравцов, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин
Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий
Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий в сентябре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Подготовка к финалу Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде идет, он запланирован с 17 по 21 сентября, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Финал пройдет на площадке инновационного научно-технологического центра "Валдай". Принципиальное отличие будет в застройке основной части компетенций. Они разместятся во временных экспопавильонах общей площадью 4 тысячи квадратных метров на прилегающей к площадке территории.
"Подготовка идет. Конечно, в этом году мы еще пройдем по тому треку, который есть. А дальше мы с министром Сергеем Кравцовым
будем очень детально обсуждать, чтобы профессии будущего отвечали на те вопросы, которые есть в стратегии, озвученной президентом (России Владимиром Путиным
– ред.)… Что такое чемпионат? Это площадка отработки образовательных стандартов по новым компетенциям", - отметил Никитин.
Он уточнил, что список компетенций расширился: до 12 в основной категории и четырех категорий по юниорам. Все они разработаны с учётом актуального запроса бизнеса и затрагивают ключевые сферы экономики. Из сферы сельского хозяйства – это "Агроботы", инженерных технологий – "Монтаж и обслуживание промышленных роботов", "Оптоэлектроника", "Диспетчеризация технологических процессов" и "Системы умного дома". Сферы IT и бизнеса – "Цифровые возможности для бизнеса", "Специалист по анализу данных (BI-аналитик)", развития искусственного интеллекта – "Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах". А также компетенции по развитию технологий реабилитации, развития игровой индустрии и виртуальных миров.
"На данный момент уже сформированы и направлены на согласование в министерство промышленности и торговли РФ инфраструктурные листы финала Чемпионата. Ожидаем, в этом году его посетят делегации более 20 иностранных государств, а участниками Деловой программы станут не менее 3000 человек", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.