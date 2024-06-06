https://ria.ru/20240606/briks-1951060661.html

Эксперт назвал расширение группы БРИКС неизбежным процессом

Эксперт назвал расширение группы БРИКС неизбежным процессом - РИА Новости, 06.06.2024

Эксперт назвал расширение группы БРИКС неизбежным процессом

Дальнейшее расширение группы стран БРИКС - это неизбежный процесс, являющийся своеобразным "вызовом" и для самих стран БРИКС, заявил РИА Новости на полях... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:18

2024-06-06T16:18

2024-06-06T16:18

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технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Дальнейшее расширение группы стран БРИКС - это неизбежный процесс, являющийся своеобразным "вызовом" и для самих стран БРИКС, заявил РИА Новости на полях экспертного форума БРИКС+ директор Центра исследований БРИКС; профессор Колледжа международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И. Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа. "На мой взгляд, расширение группы БРИКС – это неизбежный результат ее развития, свидетельствующий о том, что модели и механизмы сотрудничества стран БРИКС привлекательны для огромного числа развивающихся экономик и стран. Для самих стран группы БРИКС это тоже является своеобразным "вызовом", поскольку необходимо будет сделать все механизмы и рабочие модели еще более прагматичными, способными принести еще более существенные плоды, что приведет к более видимым результатам. Всё это будет способствовать консолидации усилий развивающихся экономик и стран. Еще более важно то, что преобразование мира – это вопрос не только преобразований внутри самой группы БРИКС", - сказал Шэнь И. По мнению китайского эксперта, после того, как новые страны-участницы вступят в БРИКС, им необходимо разрабатывать больше проектов сотрудничества в рамках БРИКС в области строительства инфраструктуры. А после того, как эти проекты вступят в силу, они смогут принести ощутимые результаты всему региону и новым странам-участницам БРИКС. Это, по его мнению, благотворный цикл. "Вступление в состав БРИКС выгодно самим этим странам и принесет существенную пользу их развитию. Между тем, и группа БРИКС, и даже весь мир только выиграют от этого. Мы привнесли в мир больше определенности. Экономика всех стран постепенно становится на путь позитивного развития, а многие конфликты могут сойти на нет естественным путем, что само по себе достаточно важно",- добавил он. По итогам 15 саммита в Йоханнесбурге БРИКС объявила о расширении. К объединению должны присоединиться Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/ekspert-1951000709.html

https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html

йоханнесбург

аргентина

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, йоханнесбург, аргентина, иран, брикс