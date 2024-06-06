До 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которую атаковали ВВС Израиля
ЦАХАЛ: до 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которая была атакована
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что порядка 20-30 радикалов из палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" прятались в здании школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе лагеря беженцев Нусейрат в секторе Газа в момент, когда израильские ВВС нанесли по ней удар.
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"Сегодня ночью ВВС нанесли удар по группе террористов, которые находились в укрытии в одной из школ БАПОР (UNRWA) в лагере Нусейрат в секторе Газа. Удар был нанесен по наводке армейской разведки в сотрудничестве со Службой общей безопасности (ШАБАК). По нашим данным, там находились около 20-30 террористов ХАМАС и "Исламского джихада", которые принимали участие в жестокой атаке на наши города 7 октября 2023 года", - сообщила представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова.
Уколова уточнила, что при осуществлении авиаудара "были приняты меры, для уменьшения риска для мирного населения".
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"Это не первая школа в Газе, в которой базировались террористы и, к сожалению, сам факт использования террористами школ уже наверное никого не удивляет в мировом сообществе", - добавила представитель ЦАХАЛ.
Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.