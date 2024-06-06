https://ria.ru/20240606/boytsy-1951100958.html

До 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которую атаковали ВВС Израиля

До 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которую атаковали ВВС Израиля - РИА Новости, 06.06.2024

До 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которую атаковали ВВС Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что порядка 20-30 радикалов из палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" прятались в здании школы... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:45

2024-06-06T17:45

2024-06-06T17:45

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

хамас

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951084948_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_86ff3713eed26d315791cd0840fda1a0.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что порядка 20-30 радикалов из палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" прятались в здании школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе лагеря беженцев Нусейрат в секторе Газа в момент, когда израильские ВВС нанесли по ней удар. "Сегодня ночью ВВС нанесли удар по группе террористов, которые находились в укрытии в одной из школ БАПОР (UNRWA) в лагере Нусейрат в секторе Газа. Удар был нанесен по наводке армейской разведки в сотрудничестве со Службой общей безопасности (ШАБАК). По нашим данным, там находились около 20-30 террористов ХАМАС и "Исламского джихада", которые принимали участие в жестокой атаке на наши города 7 октября 2023 года", - сообщила представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова. Уколова уточнила, что при осуществлении авиаудара "были приняты меры, для уменьшения риска для мирного населения". "Это не первая школа в Газе, в которой базировались террористы и, к сожалению, сам факт использования террористами школ уже наверное никого не удивляет в мировом сообществе", - добавила представитель ЦАХАЛ. Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240604/bayden-1950529226.html

https://ria.ru/20240606/konflikt-1915630213.html

https://rsport.ria.ru/20240602/tramp-1950064690.html

израиль

рафах (провинция)

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году