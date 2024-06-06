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До 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которую атаковали ВВС Израиля - РИА Новости, 06.06.2024
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17:45 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/boytsy-1951100958.html
До 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которую атаковали ВВС Израиля
До 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которую атаковали ВВС Израиля - РИА Новости, 06.06.2024
До 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которую атаковали ВВС Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что порядка 20-30 радикалов из палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" прятались в здании школы... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:45
2024-06-06T17:45
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что порядка 20-30 радикалов из палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" прятались в здании школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе лагеря беженцев Нусейрат в секторе Газа в момент, когда израильские ВВС нанесли по ней удар. "Сегодня ночью ВВС нанесли удар по группе террористов, которые находились в укрытии в одной из школ БАПОР (UNRWA) в лагере Нусейрат в секторе Газа. Удар был нанесен по наводке армейской разведки в сотрудничестве со Службой общей безопасности (ШАБАК). По нашим данным, там находились около 20-30 террористов ХАМАС и "Исламского джихада", которые принимали участие в жестокой атаке на наши города 7 октября 2023 года", - сообщила представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова. Уколова уточнила, что при осуществлении авиаудара "были приняты меры, для уменьшения риска для мирного населения". "Это не первая школа в Газе, в которой базировались террористы и, к сожалению, сам факт использования террористами школ уже наверное никого не удивляет в мировом сообществе", - добавила представитель ЦАХАЛ. Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240604/bayden-1950529226.html
https://ria.ru/20240606/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
До 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которую атаковали ВВС Израиля

ЦАХАЛ: до 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которая была атакована

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что порядка 20-30 радикалов из палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" прятались в здании школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе лагеря беженцев Нусейрат в секторе Газа в момент, когда израильские ВВС нанесли по ней удар.
«
"Сегодня ночью ВВС нанесли удар по группе террористов, которые находились в укрытии в одной из школ БАПОР (UNRWA) в лагере Нусейрат в секторе Газа. Удар был нанесен по наводке армейской разведки в сотрудничестве со Службой общей безопасности (ШАБАК). По нашим данным, там находились около 20-30 террористов ХАМАС и "Исламского джихада", которые принимали участие в жестокой атаке на наши города 7 октября 2023 года", - сообщила представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова.
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Уколова уточнила, что при осуществлении авиаудара "были приняты меры, для уменьшения риска для мирного населения".
«
"Это не первая школа в Газе, в которой базировались террористы и, к сожалению, сам факт использования террористами школ уже наверное никого не удивляет в мировом сообществе", - добавила представитель ЦАХАЛ.
Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетХАМАСИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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