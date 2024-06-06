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Израиль использовал американские авиабомбы для удара по школе БАПОР в Газе - РИА Новости, 06.06.2024
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17:07 06.06.2024 (обновлено: 17:08 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/bomby-1951085995.html
Израиль использовал американские авиабомбы для удара по школе БАПОР в Газе
Израиль использовал американские авиабомбы для удара по школе БАПОР в Газе - РИА Новости, 06.06.2024
Израиль использовал американские авиабомбы для удара по школе БАПОР в Газе
Израиль использовал боеприпасы американского производства для авиаудара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:07
2024-06-06T17:08
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Израиль использовал боеприпасы американского производства для авиаудара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает телеканал CNN со ссылкой на эксперта и анализ видео с места трагедии. Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45. "При... израильском авиаударе в четверг по школе ООН в центральной Газе, где укрывались палестинцы, использовались боеприпасы американского производства", - говорится в сообщении телеканала. По данным CNN, на видео с места удара видны части как минимум двух американских авиабомб малого диаметра GBU-39. В конце мая CNN также сообщал со ссылкой на экспертов и анализ видео, что Израиль использовал боеприпасы американского производства для нанесения ударов по палаточному лагерю перемещенных лиц в Рафахе на юге сектора Газа. При этом, как утверждал CNN, на видео с места удара были также видны части авиабомб GBU-39. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240605/putin-1950828884.html
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израиль
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль использовал американские авиабомбы для удара по школе БАПОР в Газе

CNN: Израиль использовал американские авиабомбы для удара по школе БАПОР в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Израиль использовал боеприпасы американского производства для авиаудара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает телеканал CNN со ссылкой на эксперта и анализ видео с места трагедии.
Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45.
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Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением гражданского населения
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"При... израильском авиаударе в четверг по школе ООН в центральной Газе, где укрывались палестинцы, использовались боеприпасы американского производства", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CNN, на видео с места удара видны части как минимум двух американских авиабомб малого диаметра GBU-39.
В конце мая CNN также сообщал со ссылкой на экспертов и анализ видео, что Израиль использовал боеприпасы американского производства для нанесения ударов по палаточному лагерю перемещенных лиц в Рафахе на юге сектора Газа. При этом, как утверждал CNN, на видео с места удара были также видны части авиабомб GBU-39.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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