Израиль использовал американские авиабомбы для удара по школе БАПОР в Газе
CNN: Израиль использовал американские авиабомбы для удара по школе БАПОР в Газе
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Израиль использовал боеприпасы американского производства для авиаудара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает телеканал CNN со ссылкой на эксперта и анализ видео с места трагедии.
Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45.
"При... израильском авиаударе в четверг по школе ООН в центральной Газе, где укрывались палестинцы, использовались боеприпасы американского производства", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CNN, на видео с места удара видны части как минимум двух американских авиабомб малого диаметра GBU-39.
В конце мая CNN также сообщал со ссылкой на экспертов и анализ видео, что Израиль использовал боеприпасы американского производства для нанесения ударов по палаточному лагерю перемещенных лиц в Рафахе на юге сектора Газа. При этом, как утверждал CNN, на видео с места удара были также видны части авиабомб GBU-39.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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5 июня, 13:46