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На границе с Белоруссией нашли пять избитых беженцев - РИА Новости, 06.06.2024
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18:01 06.06.2024 (обновлено: 18:02 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/bezhentsy-1951110552.html
На границе с Белоруссией нашли пять избитых беженцев
На границе с Белоруссией нашли пять избитых беженцев - РИА Новости, 06.06.2024
На границе с Белоруссией нашли пять избитых беженцев
Польские силовики бросили на границе с Белоруссией пятерых избитых граждан Ирана и Афганистана, сообщает белорусский госпогранкомитет. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:01
2024-06-06T18:02
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МИНСК, 6 июн – РИА Новости. Польские силовики бросили на границе с Белоруссией пятерых избитых граждан Ирана и Афганистана, сообщает белорусский госпогранкомитет."Утром 6 июня пограничный наряд обнаружил на границе с Польшей пятерых мужчин, четверо из которых граждане Ирана и гражданин Афганистана. Иностранцы были задержаны польскими силовиками, которые их жестоко избили и забрали деньги и телефоны. Со слов беженцев, польские военные специально били по ногам, сопровождая это словами "чтобы больше не приходили", - сообщает ведомство в Telegram-канале. По данным комитета, всем мужчинам на белорусской стороне оказана медицинская помощь. Следственно-оперативная группа проводит необходимые процессуальные действия. Отмечается также, что возле калитки в польском заграждении, через которую польские силовики вытеснили пятерых мужчин, продолжает находиться женщина африканской наружности. "Иностранка не разговаривает на английском языке и отказывается идти на белорусскую сторону. Ввиду того, что женщина находится непосредственно возле забора на польской территории, за линией прохождения границы, белорусские пограничники не могут оказать ей какую-либо помощь. Польские силовики игнорируют нахождение иностранки и не проводят необходимые процедуры, в том числе не оказывают медицинскую помощь", - сообщает госпогранкомитет. По данным ведомства, "такие факты умышленного оставления уязвимых людей в опасности еще раз доказывают, что инициатива польских властей относительно создания так называемой "буферной зоны" на польско-белорусской границе направлена на сокрытие от общественности доказательств жестокости и грубого нарушения прав человека".
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в мире, иран, афганистан, белоруссия
В мире, Иран, Афганистан, Белоруссия
На границе с Белоруссией нашли пять избитых беженцев

Польские силовики бросили на границе с Белоруссией пять избитых беженцев

© AP Photo / Michal DyjukМеталлический забор на границе Польши и Белоруссии
Металлический забор на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Металлический забор на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 6 июн – РИА Новости. Польские силовики бросили на границе с Белоруссией пятерых избитых граждан Ирана и Афганистана, сообщает белорусский госпогранкомитет.
«
"Утром 6 июня пограничный наряд обнаружил на границе с Польшей пятерых мужчин, четверо из которых граждане Ирана и гражданин Афганистана. Иностранцы были задержаны польскими силовиками, которые их жестоко избили и забрали деньги и телефоны. Со слов беженцев, польские военные специально били по ногам, сопровождая это словами "чтобы больше не приходили", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
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По данным комитета, всем мужчинам на белорусской стороне оказана медицинская помощь. Следственно-оперативная группа проводит необходимые процессуальные действия.
Отмечается также, что возле калитки в польском заграждении, через которую польские силовики вытеснили пятерых мужчин, продолжает находиться женщина африканской наружности. "Иностранка не разговаривает на английском языке и отказывается идти на белорусскую сторону. Ввиду того, что женщина находится непосредственно возле забора на польской территории, за линией прохождения границы, белорусские пограничники не могут оказать ей какую-либо помощь. Польские силовики игнорируют нахождение иностранки и не проводят необходимые процедуры, в том числе не оказывают медицинскую помощь", - сообщает госпогранкомитет.
По данным ведомства, "такие факты умышленного оставления уязвимых людей в опасности еще раз доказывают, что инициатива польских властей относительно создания так называемой "буферной зоны" на польско-белорусской границе направлена на сокрытие от общественности доказательств жестокости и грубого нарушения прав человека".
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