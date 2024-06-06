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В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 06.06.2024 (обновлено: 00:04 07.06.2024)
https://ria.ru/20240606/bespilotniki-1951186862.html
В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника
В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника - РИА Новости, 07.06.2024
В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника
Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах от Луганска, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-06T23:56
2024-06-07T00:04
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах от Луганска, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.Ранее корреспондент РИА новости сообщал о работе ПВО в небе над Луганском, были слышны несколько хлопков, источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости данную информацию."Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска", - сообщила Романова.По предварительным данным, повреждений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганск, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника

В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника самолетного типа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах от Луганска, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.
Ранее корреспондент РИА новости сообщал о работе ПВО в небе над Луганском, были слышны несколько хлопков, источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости данную информацию.
"Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска", - сообщила Романова.
По предварительным данным, повреждений нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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