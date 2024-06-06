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В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника
В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника - РИА Новости, 07.06.2024
В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника
Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах от Луганска, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-06T23:56
2024-06-06T23:56
2024-06-07T00:04
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах от Луганска, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.Ранее корреспондент РИА новости сообщал о работе ПВО в небе над Луганском, были слышны несколько хлопков, источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости данную информацию."Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска", - сообщила Романова.По предварительным данным, повреждений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника
В 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника самолетного типа