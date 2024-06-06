https://ria.ru/20240606/bespilotnik-1951120732.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.06.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью еще один украинский беспилотник, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:29

2024-06-06T18:29

2024-06-06T18:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью еще один украинский беспилотник, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."Шестого июня около 18.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)