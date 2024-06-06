https://ria.ru/20240606/belgorod-1951123571.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.06.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:35
2024-06-06T18:35
2024-06-06T18:35
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
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вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 17.56 мск. Через 26 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240606/gladkov-1950972524.html
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В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности