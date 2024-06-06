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Трамп пытается подорвать верховенство закона в США, считает Байден - РИА Новости, 06.06.2024
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21:32 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/bayden-1951168467.html
Трамп пытается подорвать верховенство закона в США, считает Байден
Трамп пытается подорвать верховенство закона в США, считает Байден - РИА Новости, 06.06.2024
Трамп пытается подорвать верховенство закона в США, считает Байден
Президент США Джо Байден считает, что его предшественник и соперник на выборах главы государства Дональд Трамп пытается подорвать верховенство закона в стране,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:32
2024-06-06T21:32
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что его предшественник и соперник на выборах главы государства Дональд Трамп пытается подорвать верховенство закона в стране, а прошедший над ним суд в Нью-Йорке был честным. "Он (Трамп - ред.) пытается это (верховенство закона - ред.) подорвать. У него был честный суд. Жюри высказались", - заявил американский лидер телеканалу ABC News. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп пытается подорвать верховенство закона в США, считает Байден

Байден: Трамп пытается подорвать верховенство закона в США

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что его предшественник и соперник на выборах главы государства Дональд Трамп пытается подорвать верховенство закона в стране, а прошедший над ним суд в Нью-Йорке был честным.
«
"Он (Трамп - ред.) пытается это (верховенство закона - ред.) подорвать. У него был честный суд. Жюри высказались", - заявил американский лидер телеканалу ABC News.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля.
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде, 15 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием
15 апреля, 17:17
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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