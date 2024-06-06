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Трамп пытается подорвать верховенство закона в США, считает Байден
Трамп пытается подорвать верховенство закона в США, считает Байден - РИА Новости, 06.06.2024
Трамп пытается подорвать верховенство закона в США, считает Байден
Президент США Джо Байден считает, что его предшественник и соперник на выборах главы государства Дональд Трамп пытается подорвать верховенство закона в стране,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:32
2024-06-06T21:32
2024-06-06T21:32
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что его предшественник и соперник на выборах главы государства Дональд Трамп пытается подорвать верховенство закона в стране, а прошедший над ним суд в Нью-Йорке был честным. "Он (Трамп - ред.) пытается это (верховенство закона - ред.) подорвать. У него был честный суд. Жюри высказались", - заявил американский лидер телеканалу ABC News. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп пытается подорвать верховенство закона в США, считает Байден
Байден: Трамп пытается подорвать верховенство закона в США