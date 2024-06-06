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Байден заявил, что примет приговор своему сыну по делу о хранении оружия - РИА Новости, 06.06.2024
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21:26 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/bayden-1951167522.html
Байден заявил, что примет приговор своему сыну по делу о хранении оружия
Байден заявил, что примет приговор своему сыну по делу о хранении оружия - РИА Новости, 06.06.2024
Байден заявил, что примет приговор своему сыну по делу о хранении оружия
Президент США Джо Байден утверждает, примет обвинительный приговор своему сыну Хантеру по делу в незаконном хранении оружия и не станет помиловать его, об этом... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:26
2024-06-06T21:26
в мире
сша
калифорния
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хантер байден
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, примет обвинительный приговор своему сыну Хантеру по делу в незаконном хранении оружия и не станет помиловать его, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу ABC News. "Да", - ответил Байден на вопрос о том, примет ли любой исход судебного процесса над своим сыном, который обвиняется в незаконном хранении оружия. Президент США также утвердительно ответил на вопрос, исключает ли он возможность помилования Хантера в случае признания его виновным. Против Хантера Байдена рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Хантеру грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы не выносятся. Тем временем, Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности.
https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html
https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html
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в мире, сша, калифорния, джо байден, хантер байден
В мире, США, Калифорния, Джо Байден, Хантер Байден
Байден заявил, что примет приговор своему сыну по делу о хранении оружия

Байден заявил, что примет приговор своему сыну и не станет помиловать его

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, примет обвинительный приговор своему сыну Хантеру по делу в незаконном хранении оружия и не станет помиловать его, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу ABC News.
"Да", - ответил Байден на вопрос о том, примет ли любой исход судебного процесса над своим сыном, который обвиняется в незаконном хранении оружия.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СМИ: Хантер Байден отправлял наркодилерам фотографии кокаина
5 июня, 01:25
Президент США также утвердительно ответил на вопрос, исключает ли он возможность помилования Хантера в случае признания его виновным.
Против Хантера Байдена рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Хантеру грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы не выносятся.
Тем временем, Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Слово за Хантером. Второй срок Байдена теперь в чужих руках
24 февраля, 08:00
 
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