https://ria.ru/20240606/bayden-1951167522.html
Байден заявил, что примет приговор своему сыну по делу о хранении оружия
Байден заявил, что примет приговор своему сыну по делу о хранении оружия - РИА Новости, 06.06.2024
Байден заявил, что примет приговор своему сыну по делу о хранении оружия
Президент США Джо Байден утверждает, примет обвинительный приговор своему сыну Хантеру по делу в незаконном хранении оружия и не станет помиловать его, об этом... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:26
2024-06-06T21:26
2024-06-06T21:26
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, примет обвинительный приговор своему сыну Хантеру по делу в незаконном хранении оружия и не станет помиловать его, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу ABC News. "Да", - ответил Байден на вопрос о том, примет ли любой исход судебного процесса над своим сыном, который обвиняется в незаконном хранении оружия. Президент США также утвердительно ответил на вопрос, исключает ли он возможность помилования Хантера в случае признания его виновным. Против Хантера Байдена рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Хантеру грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы не выносятся. Тем временем, Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности.
https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html
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в мире, сша, калифорния, джо байден, хантер байден
В мире, США, Калифорния, Джо Байден, Хантер Байден
Байден заявил, что примет приговор своему сыну по делу о хранении оружия
Байден заявил, что примет приговор своему сыну и не станет помиловать его