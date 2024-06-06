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В Башкирии усилили меры безопасности от атак беспилотников - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:09 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/bashkiriya-1951174717.html
В Башкирии усилили меры безопасности от атак беспилотников
В Башкирии усилили меры безопасности от атак беспилотников - РИА Новости, 06.06.2024
В Башкирии усилили меры безопасности от атак беспилотников
Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что в регионе усилили меры безопасности от атак беспилотников, анализируя и адаптируясь... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:09
2024-06-06T22:09
пмэф-2024
технологии
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радий хабиров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что в регионе усилили меры безопасности от атак беспилотников, анализируя и адаптируясь под изменения средств террористических атак. БПЛА атаковал промышленную зону башкирского города Салавата 9 мая, произошло задымление одного из объектов предприятия "Газпром нефтехим Салават". Никто не пострадал. "Мы существенно усилили работу в области безопасности. Я хочу сказать вот то, что произошло 9 мая – это была первая террористическая атака на наши предприятия и то, что она была безуспешной, это то, что мы за значительное время до этого начали предпринимать очень серьезные меры", - рассказал в интервью РИА Новости глава Башкирии. Хабиров отметил, что это многоукладная, многошаговая и эффективная защита. "Но вы знаете, что самое главное. Средства нападения, средства террористической атаки меняются каждый день. Условно, если это раньше были дроны-камикадзе, в нашем случае это была другая история. Произошел сброс. Это новое явление, когда БПЛА сбросил снаряд, поэтому это другая методика, другая степень защиты нужна была. Поэтому мы постоянно адаптируем, анализируем какие-либо возможные нападения. Мы провели очень серьезную работу с теми структурами Минобороны, которые осуществляют покрытие территорий вокруг, поэтому сейчас работы очень сильно усилились и то, что произошло 9 мая – для нас было очень серьезным мотиватором", - добавил Хабиров. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240419/khabirov-1940943310.html
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технологии, салават, радий хабиров, газпром
ПМЭФ-2024, Технологии, Салават, Радий Хабиров, Газпром
В Башкирии усилили меры безопасности от атак беспилотников

Глава Башкирии Хабиров: усилены меры безопасности от атак беспилотников

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкБашкирия
Башкирия - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что в регионе усилили меры безопасности от атак беспилотников, анализируя и адаптируясь под изменения средств террористических атак.
БПЛА атаковал промышленную зону башкирского города Салавата 9 мая, произошло задымление одного из объектов предприятия "Газпром нефтехим Салават". Никто не пострадал.
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«
"Мы существенно усилили работу в области безопасности. Я хочу сказать вот то, что произошло 9 мая – это была первая террористическая атака на наши предприятия и то, что она была безуспешной, это то, что мы за значительное время до этого начали предпринимать очень серьезные меры", - рассказал в интервью РИА Новости глава Башкирии.
Хабиров отметил, что это многоукладная, многошаговая и эффективная защита.
«
"Но вы знаете, что самое главное. Средства нападения, средства террористической атаки меняются каждый день. Условно, если это раньше были дроны-камикадзе, в нашем случае это была другая история. Произошел сброс. Это новое явление, когда БПЛА сбросил снаряд, поэтому это другая методика, другая степень защиты нужна была. Поэтому мы постоянно адаптируем, анализируем какие-либо возможные нападения. Мы провели очень серьезную работу с теми структурами Минобороны, которые осуществляют покрытие территорий вокруг, поэтому сейчас работы очень сильно усилились и то, что произошло 9 мая – для нас было очень серьезным мотиватором", - добавил Хабиров.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ТехнологииСалаватРадий ХабировГазпром
 
 
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