https://ria.ru/20240606/bashkiriya-1951174717.html

В Башкирии усилили меры безопасности от атак беспилотников

В Башкирии усилили меры безопасности от атак беспилотников - РИА Новости, 06.06.2024

В Башкирии усилили меры безопасности от атак беспилотников

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что в регионе усилили меры безопасности от атак беспилотников, анализируя и адаптируясь... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:09

2024-06-06T22:09

2024-06-06T22:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что в регионе усилили меры безопасности от атак беспилотников, анализируя и адаптируясь под изменения средств террористических атак. БПЛА атаковал промышленную зону башкирского города Салавата 9 мая, произошло задымление одного из объектов предприятия "Газпром нефтехим Салават". Никто не пострадал. "Мы существенно усилили работу в области безопасности. Я хочу сказать вот то, что произошло 9 мая – это была первая террористическая атака на наши предприятия и то, что она была безуспешной, это то, что мы за значительное время до этого начали предпринимать очень серьезные меры", - рассказал в интервью РИА Новости глава Башкирии. Хабиров отметил, что это многоукладная, многошаговая и эффективная защита. "Но вы знаете, что самое главное. Средства нападения, средства террористической атаки меняются каждый день. Условно, если это раньше были дроны-камикадзе, в нашем случае это была другая история. Произошел сброс. Это новое явление, когда БПЛА сбросил снаряд, поэтому это другая методика, другая степень защиты нужна была. Поэтому мы постоянно адаптируем, анализируем какие-либо возможные нападения. Мы провели очень серьезную работу с теми структурами Минобороны, которые осуществляют покрытие территорий вокруг, поэтому сейчас работы очень сильно усилились и то, что произошло 9 мая – для нас было очень серьезным мотиватором", - добавил Хабиров. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240419/khabirov-1940943310.html

https://ria.ru/20240509/ataka-1944908493.html

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технологии, салават, радий хабиров, газпром