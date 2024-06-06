https://ria.ru/20240606/bankomat-1951049532.html

В Донецке появились первые банкоматы "Сбера"

В Донецке появились первые банкоматы "Сбера" - РИА Новости, 06.06.2024

В Донецке появились первые банкоматы "Сбера"

В Донецке появились первые банкоматы "Сбера", несколько аппаратов разместили в одном из торговых центров города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:59

2024-06-06T15:59

2024-06-06T15:59

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. В Донецке появились первые банкоматы "Сбера", несколько аппаратов разместили в одном из торговых центров города, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что банкоматы пока не работают на выдачу и прием купюр, однако остальные банковские функции клиентам "Сбера" уже доступны. Накануне "Сбер" сообщил, что в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20240605/sber-1950787168.html

донецк

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в мире, донецк, луганск, донецкая народная республика, сбер