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Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 06.06.2024 (обновлено: 17:02 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/balitskiy-1951081592.html
Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области
Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 06.06.2024
Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области
Площадь Запорожской области, освобожденная от украинских войск, постоянно растет, продвижение ВС РФ не быстрое, так как в приоритете жизни российских... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:53
2024-06-06T17:02
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
россия
украина
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Площадь Запорожской области, освобожденная от украинских войск, постоянно растет, продвижение ВС РФ не быстрое, так как в приоритете жизни российских военнослужащих, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий."Площадь Запорожской области, освобожденная от украинского нацизма, постоянно растет. Продвижение не быстрое, но мы в принципе не стремимся сегодня к тому, чтобы любой ценой освобождать занятую нацистами территорию", - сказал Балицкий.Он подчеркнул, что в первую очередь важны жизни российских военнослужащих."В длинную Россия гораздо сильней. И мы понимаем, что не надо сегодня гнаться за каким-то, знаете там к 1 ноября, к 7 ноября, к 1 мая что-то освободить. Военные знают, что делать, и мы в этом отношении всячески им помогаем", - сказал губернатор.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://radiosputnik.ru/20240606/okrug-1951057639.html
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запорожская область, вооруженные силы рф, россия, украина, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области

Балицкий: продвижение ВС России небыстрое, в приоритете жизни военных

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
Евгений Балицкий на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Евгений Балицкий на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Площадь Запорожской области, освобожденная от украинских войск, постоянно растет, продвижение ВС РФ не быстрое, так как в приоритете жизни российских военнослужащих, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.
"Площадь Запорожской области, освобожденная от украинского нацизма, постоянно растет. Продвижение не быстрое, но мы в принципе не стремимся сегодня к тому, чтобы любой ценой освобождать занятую нацистами территорию", - сказал Балицкий.
Люди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в парке Левобережный в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В России появится новый федеральный округ, заявил Балицкий
Вчера, 16:11
Он подчеркнул, что в первую очередь важны жизни российских военнослужащих.
"В длинную Россия гораздо сильней. И мы понимаем, что не надо сегодня гнаться за каким-то, знаете там к 1 ноября, к 7 ноября, к 1 мая что-то освободить. Военные знают, что делать, и мы в этом отношении всячески им помогаем", - сказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вопрос создания нового федерального округа давно назрел, заявил Балицкий
Вчера, 16:49
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФРоссияУкраинаЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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