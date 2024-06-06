https://ria.ru/20240606/balitskiy-1951081592.html

Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области

Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 06.06.2024

Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области

Площадь Запорожской области, освобожденная от украинских войск, постоянно растет, продвижение ВС РФ не быстрое, так как в приоритете жизни российских... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:53

2024-06-06T16:53

2024-06-06T17:02

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы рф

россия

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евгений балицкий

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Площадь Запорожской области, освобожденная от украинских войск, постоянно растет, продвижение ВС РФ не быстрое, так как в приоритете жизни российских военнослужащих, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий."Площадь Запорожской области, освобожденная от украинского нацизма, постоянно растет. Продвижение не быстрое, но мы в принципе не стремимся сегодня к тому, чтобы любой ценой освобождать занятую нацистами территорию", - сказал Балицкий.Он подчеркнул, что в первую очередь важны жизни российских военнослужащих."В длинную Россия гораздо сильней. И мы понимаем, что не надо сегодня гнаться за каким-то, знаете там к 1 ноября, к 7 ноября, к 1 мая что-то освободить. Военные знают, что делать, и мы в этом отношении всячески им помогаем", - сказал губернатор.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://radiosputnik.ru/20240606/okrug-1951057639.html

https://ria.ru/20240606/okrug-1951079682.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы рф, россия, украина, евгений балицкий, вооруженные силы украины