https://ria.ru/20240606/balitskiy-1951081592.html
Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области
Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 06.06.2024
Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области
Площадь Запорожской области, освобожденная от украинских войск, постоянно растет, продвижение ВС РФ не быстрое, так как в приоритете жизни российских... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:53
2024-06-06T16:53
2024-06-06T17:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Площадь Запорожской области, освобожденная от украинских войск, постоянно растет, продвижение ВС РФ не быстрое, так как в приоритете жизни российских военнослужащих, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий."Площадь Запорожской области, освобожденная от украинского нацизма, постоянно растет. Продвижение не быстрое, но мы в принципе не стремимся сегодня к тому, чтобы любой ценой освобождать занятую нацистами территорию", - сказал Балицкий.Он подчеркнул, что в первую очередь важны жизни российских военнослужащих."В длинную Россия гораздо сильней. И мы понимаем, что не надо сегодня гнаться за каким-то, знаете там к 1 ноября, к 7 ноября, к 1 мая что-то освободить. Военные знают, что делать, и мы в этом отношении всячески им помогаем", - сказал губернатор.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://radiosputnik.ru/20240606/okrug-1951057639.html
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запорожская область, вооруженные силы рф, россия, украина, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о темпе продвижения ВС России в Запорожской области
Балицкий: продвижение ВС России небыстрое, в приоритете жизни военных
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Площадь Запорожской области, освобожденная от украинских войск, постоянно растет, продвижение ВС РФ не быстрое, так как в приоритете жизни российских военнослужащих, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.
"Площадь Запорожской области, освобожденная от украинского нацизма, постоянно растет. Продвижение не быстрое, но мы в принципе не стремимся сегодня к тому, чтобы любой ценой освобождать занятую нацистами территорию", - сказал Балицкий.
Он подчеркнул, что в первую очередь важны жизни российских военнослужащих.
"В длинную Россия гораздо сильней. И мы понимаем, что не надо сегодня гнаться за каким-то, знаете там к 1 ноября, к 7 ноября, к 1 мая что-то освободить. Военные знают, что делать, и мы в этом отношении всячески им помогаем", - сказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье
, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.