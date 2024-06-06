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В Москве построят роботизированный завод по производству грузовиков - РИА Новости, 06.06.2024
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В Москве построят роботизированный завод по производству грузовиков
В Москве построят роботизированный завод по производству грузовиков - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве построят роботизированный завод по производству грузовиков
Первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей создадут в Москве. Соответствующее соглашение было... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:28
2024-06-06T15:28
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей создадут в Москве. Соответствующее соглашение было заключено на стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). В церемонии подписания соглашения в сфере производства грузовиков высокого класса приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, а также первый зампредседателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. "Целью соглашения является создание первого в России роботизированного завода по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей - передового производственного центра, в котором найдут применение отечественные ИТ-решения для планирования, автоматизации и оперативного управления производством и мониторинга работы технологического оборудования и рабочего персонала", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Отмечается, что для строительства завода в 2024-2026 годах столичное правительство в рамках масштабного инвестиционного проекта передаст инвестору земельный участок площадью 60 га. Площадь производственного объекта составит более 200 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта будет создано 1,4 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 50,2 миллиарда рублей. "Планируется, что на московском автозаводе будет выпускаться около 40 тысяч машин в год. Современные российские грузовики найдут применение в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и других сферах. В рамках соглашения стороны будут проводить совместную работу по всем вопросам, связанным с наладкой производства, внедрением передовых технологий, продвижением продукции на рынке", - добавили в мэрии. Надежный партнер "ПАО "Камаз" - важный партнер правительства Москвы в реализации масштабных программ развития города, в первую очередь, транспортной инфраструктуры. Сегодня в парке "Мосгортранса" работает более 1,4 тысячи электробусов "Камаз", закупленных по контрактам жизненного цикла", - подчеркнули в пресс-службе. Так, в 2021 году на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве открылось сборочное производство этого экологически чистого вида городского транспорта. В результате удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания электробусов, сэкономить на логистике, создать на предприятии около 100 высокотехнологичных рабочих мест. "В настоящее время в Красной Пахре (ТиНАО), недалеко от крупнейшего электробусного парка, на предоставленном правительством Москвы земельном участке площадью 14 га ПАО "Камаз" строит современные ремонтный завод и склад комплектующих. Новое предприятие обеспечит своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание городских электробусов, автобусов и коммунальной техники, повышение комфорта и безопасности наземного пассажирского транспорта, а также подготовку новых квалифицированных кадров. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году", - заключили в мэрии.
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экономика, москва, россия, сергей собянин, сергей когогин, технологии
ПМЭФ-2024, Экономика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Сергей Когогин, Технологии
В Москве построят роботизированный завод по производству грузовиков

Москва и "КамАЗ" договорились о строительстве роботизированного автозавода

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramСтенд Москвы на ПМЭФ-2024
Стенд Москвы на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Стенд Москвы на ПМЭФ-2024
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей создадут в Москве. Соответствующее соглашение было заключено на стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
В церемонии подписания соглашения в сфере производства грузовиков высокого класса приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, а также первый зампредседателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.
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"Целью соглашения является создание первого в России роботизированного завода по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей - передового производственного центра, в котором найдут применение отечественные ИТ-решения для планирования, автоматизации и оперативного управления производством и мониторинга работы технологического оборудования и рабочего персонала", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что для строительства завода в 2024-2026 годах столичное правительство в рамках масштабного инвестиционного проекта передаст инвестору земельный участок площадью 60 га. Площадь производственного объекта составит более 200 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта будет создано 1,4 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 50,2 миллиарда рублей.
"Планируется, что на московском автозаводе будет выпускаться около 40 тысяч машин в год. Современные российские грузовики найдут применение в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и других сферах. В рамках соглашения стороны будут проводить совместную работу по всем вопросам, связанным с наладкой производства, внедрением передовых технологий, продвижением продукции на рынке", - добавили в мэрии.
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Надежный партнер

"ПАО "Камаз" - важный партнер правительства Москвы в реализации масштабных программ развития города, в первую очередь, транспортной инфраструктуры. Сегодня в парке "Мосгортранса" работает более 1,4 тысячи электробусов "Камаз", закупленных по контрактам жизненного цикла", - подчеркнули в пресс-службе.
Так, в 2021 году на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве открылось сборочное производство этого экологически чистого вида городского транспорта. В результате удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания электробусов, сэкономить на логистике, создать на предприятии около 100 высокотехнологичных рабочих мест.
"В настоящее время в Красной Пахре (ТиНАО), недалеко от крупнейшего электробусного парка, на предоставленном правительством Москвы земельном участке площадью 14 га ПАО "Камаз" строит современные ремонтный завод и склад комплектующих. Новое предприятие обеспечит своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание городских электробусов, автобусов и коммунальной техники, повышение комфорта и безопасности наземного пассажирского транспорта, а также подготовку новых квалифицированных кадров. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году", - заключили в мэрии.
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