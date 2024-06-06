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В Кемерово возбудили второе дело после ДТП с трамваями
В Кемерово возбудили второе дело после ДТП с трамваями - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерово возбудили второе дело после ДТП с трамваями
Второе уголовное дело возбудили по факту аварии с двумя трамваями в Кемерово, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:45
2024-06-06T15:45
2024-06-06T15:49
происшествия
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дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Второе уголовное дело возбудили по факту аварии с двумя трамваями в Кемерово, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. Сообщалось, что в четверг рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По оперативным данным пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Один мужчина скончался. В региональном СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)". Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. "Следователем следственной части следственного управления УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сообщает пресс-служба полицейского главка.
https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
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происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово возбудили второе дело после ДТП с трамваями
По факту аварии с трамваями в Кемерово возбудили второе уголовное дело