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МИД России не планирует понижать уровень дипотношений с Арменией - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:16 06.06.2024 (обновлено: 17:25 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/armeniya-1951089336.html
МИД России не планирует понижать уровень дипотношений с Арменией
МИД России не планирует понижать уровень дипотношений с Арменией - РИА Новости, 06.06.2024
МИД России не планирует понижать уровень дипотношений с Арменией
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ заявил РИА Новости, что посол РФ скоро вернется в Армению после консультации, речи о разрыве отношений не идет. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:16
2024-06-06T17:25
пмэф-2024
россия
армения
михаил галузин
политика
сергей копыркин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ заявил РИА Новости, что посол РФ скоро вернется в Армению после консультации, речи о разрыве отношений не идет."Вызов посла для консультаций из центра - обычная дипломатическая практика. Именно в рамках этой практики Сергей Павлович Копыркин был вызван на консультации. Мы эти консультации провели. Соответственно, я думаю, что совсем скоро можно ожидать возвращение Сергея Павловича в Ереван, возобновление выполнения своих обязанностей",- заявил он.Отвечая на вопрос о понижении уровня отношений между странами, он указал, что "об этом речи абсолютно не идет". "Посол был вызван для консультаций, он не был отозван. Россия и Армения это союзники, стратегические партнеры",- добавил он.По словам замглавы МИД РФ, "бывают разночтения, но это не значит, что мы понижаем уровень наших отношений".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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россия, армения, михаил галузин, политика, сергей копыркин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ПМЭФ-2024, Россия, Армения, Михаил Галузин, Политика, Сергей Копыркин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России не планирует понижать уровень дипотношений с Арменией

Замглавы МИД России: посол скоро вернется в Ереван и продолжит работу

CC BY-SA 3.0 / Alaexis / Посольство РФ в Ереване
Посольство РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Alaexis /
Посольство РФ в Ереване. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ заявил РИА Новости, что посол РФ скоро вернется в Армению после консультации, речи о разрыве отношений не идет.
"Вызов посла для консультаций из центра - обычная дипломатическая практика. Именно в рамках этой практики Сергей Павлович Копыркин был вызван на консультации. Мы эти консультации провели. Соответственно, я думаю, что совсем скоро можно ожидать возвращение Сергея Павловича в Ереван, возобновление выполнения своих обязанностей",- заявил он.
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Отвечая на вопрос о понижении уровня отношений между странами, он указал, что "об этом речи абсолютно не идет". "Посол был вызван для консультаций, он не был отозван. Россия и Армения это союзники, стратегические партнеры",- добавил он.
По словам замглавы МИД РФ, "бывают разночтения, но это не значит, что мы понижаем уровень наших отношений".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияАрменияМихаил ГалузинПолитикаСергей КопыркинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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