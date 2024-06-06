https://ria.ru/20240606/armeniya-1951089336.html

МИД России не планирует понижать уровень дипотношений с Арменией

МИД России не планирует понижать уровень дипотношений с Арменией - РИА Новости, 06.06.2024

МИД России не планирует понижать уровень дипотношений с Арменией

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ заявил РИА Новости, что посол РФ скоро вернется в Армению после консультации, речи о разрыве отношений не идет. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:16

2024-06-06T17:16

2024-06-06T17:25

пмэф-2024

россия

армения

михаил галузин

политика

сергей копыркин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ заявил РИА Новости, что посол РФ скоро вернется в Армению после консультации, речи о разрыве отношений не идет."Вызов посла для консультаций из центра - обычная дипломатическая практика. Именно в рамках этой практики Сергей Павлович Копыркин был вызван на консультации. Мы эти консультации провели. Соответственно, я думаю, что совсем скоро можно ожидать возвращение Сергея Павловича в Ереван, возобновление выполнения своих обязанностей",- заявил он.Отвечая на вопрос о понижении уровня отношений между странами, он указал, что "об этом речи абсолютно не идет". "Посол был вызван для консультаций, он не был отозван. Россия и Армения это союзники, стратегические партнеры",- добавил он.По словам замглавы МИД РФ, "бывают разночтения, но это не значит, что мы понижаем уровень наших отношений".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20240516/mid-1946384339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, армения, михаил галузин, политика, сергей копыркин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)