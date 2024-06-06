https://ria.ru/20240606/argentina-1951186566.html

СМИ: глава Аргентины не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине

СМИ: глава Аргентины не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине - РИА Новости, 07.06.2024

СМИ: глава Аргентины не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия во встрече G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии, сообщает газета Nacion. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-06T23:52

2024-06-06T23:52

2024-06-07T00:55

в мире

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италия

швейцария

хавьер милей

джорджа мелони

владимир зеленский

g7

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия во встрече G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии, сообщает газета Nacion.Саммит в итальянском Фосано состоится 13-15 июня, а швейцарская конференция 15-16 июня. На встречу "большой семерки" Милея специально приглашала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а в Швейцарию — Владимир Зеленский.В администрации Милея заявили, что изменение графика связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня."Хотя саммит G7 проходит до праздничных дат, было бы неудобно ехать, а затем возвращаться, чтобы быть в стране в эти первые в стране национальные праздники для Милея в качестве президента", — сообщили изданию источники в администрации.В результате изменения графика была отменена и двусторонняя встреча во Франции с президентом Эммануэлем Макроном, первоначально запланированная на 19 июня, сообщает газета.В Аргентине 17 июня отмечается День памяти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса, а 20 июня – День флага.

https://ria.ru/20240517/braziliya-1946559442.html

https://ria.ru/20240602/sammit-1949964250.html

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в мире, аргентина, италия, швейцария, хавьер милей, джорджа мелони, владимир зеленский, g7