https://ria.ru/20240606/araviya-1951100805.html

Россия хочет запустить прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию до конца года

Россия хочет запустить прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию до конца года - РИА Новости, 06.06.2024

Россия хочет запустить прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию до конца года

Россия продвинулась в вопросе прямых авиарейсов с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:45

2024-06-06T17:45

2024-06-06T17:45

пмэф-2024

экономика

россия

саудовская аравия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия продвинулась в вопросе прямых авиарейсов с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Мы хорошо продвинулись по Саудовской Аравии. И скоро договоримся о прямых взаимных рейсах. Очень близкие, по крайней мере, к этому договоренности. Мы рассчитываем в этом году", - сказал Вахруков, отвечая на соответствующий вопрос. Как сообщала в конце мая РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова, взаимный турпоток между Саудовской Аравией и Россией может вырасти на 60% при условии развития прямого авиасообщения и упрощения визового режима. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html

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саудовская аравия

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Кирилл Волков

экономика, россия, саудовская аравия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)