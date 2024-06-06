https://ria.ru/20240606/araviya-1951100805.html
Россия хочет запустить прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию до конца года
Россия хочет запустить прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию до конца года - РИА Новости, 06.06.2024
Россия хочет запустить прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию до конца года
Россия продвинулась в вопросе прямых авиарейсов с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:45
2024-06-06T17:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия продвинулась в вопросе прямых авиарейсов с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Мы хорошо продвинулись по Саудовской Аравии. И скоро договоримся о прямых взаимных рейсах. Очень близкие, по крайней мере, к этому договоренности. Мы рассчитываем в этом году", - сказал Вахруков, отвечая на соответствующий вопрос. Как сообщала в конце мая РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова, взаимный турпоток между Саудовской Аравией и Россией может вырасти на 60% при условии развития прямого авиасообщения и упрощения визового режима. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, саудовская аравия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Россия хочет запустить прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию до конца года
Минэкономразвития: прямые рейсы в Саудовскую Аравию могут появиться в 2024 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия продвинулась в вопросе прямых авиарейсов с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Мы хорошо продвинулись по Саудовской Аравии. И скоро договоримся о прямых взаимных рейсах. Очень близкие, по крайней мере, к этому договоренности. Мы рассчитываем в этом году", - сказал Вахруков, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщала в конце мая РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова, взаимный турпоток между Саудовской Аравией и Россией может вырасти на 60% при условии развития прямого авиасообщения и упрощения визового режима.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.