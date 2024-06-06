https://ria.ru/20240606/apteki-1950770052.html
Багреева: столичные аптеки будут повышать производительность труда
Багреева: столичные аптеки будут повышать производительность труда - РИА Новости, 06.06.2024
Багреева: столичные аптеки будут повышать производительность труда
Столичные власти будут помогать городским аптекам повышать эффективность бизнес-процессов в реализации продукции и управлении складскими запасами в рамках... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:58
2024-06-06T11:58
2024-06-06T14:18
пмэф-2024
мария багреева
москва
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951002076_0:0:1158:652_1920x0_80_0_0_a229896e2d251473734adcc7170f5f37.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Столичные власти будут помогать городским аптекам повышать эффективность бизнес-процессов в реализации продукции и управлении складскими запасами в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщила глава столичного департамента экономики и развития Мария Багреева."Москва продолжает помогать столичным компаниям повышать производительность труда в рамках национального проекта, который зарекомендовал себя одной из самых эффективных мер поддержки предприятий города. Наш опыт реализации проекта для аптечных и торговых сетей показывает, что повышение эффективности бизнес-процессов в сфере реализации готовой продукции и управления складскими запасами дает рост производительности труда в среднем на 40%, как и у представителей других отраслей", - сообщила она в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).В ходе форума правительство Москвы заключило соглашения с ООО "Нео-фарм" и ООО Сеть социальных аптек "Столички", входящими в группу компаний "Неофарм", об участии в национальном проекте "Производительность труда". От имени правительства Москвы его подписала Мария Багреева.Представители этих сетей отметили возможность снизить издержки и потери за счет участия в нацпроекте. В Москве он реализуется с начала 2022 года. Всего до конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240531/pischeprom-1949527175.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951002076_50:0:1118:801_1920x0_80_0_0_7132aa55668ce65c706312d63ea5c9d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария багреева, москва, пмэф
ПМЭФ-2024, Мария Багреева, Москва, ПМЭФ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Столичные власти будут помогать городским аптекам повышать эффективность бизнес-процессов в реализации продукции и управлении складскими запасами в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщила глава столичного департамента экономики и развития Мария Багреева.
"Москва продолжает помогать столичным компаниям повышать производительность труда в рамках национального проекта, который зарекомендовал себя одной из самых эффективных мер поддержки предприятий города. Наш опыт реализации проекта для аптечных и торговых сетей показывает, что повышение эффективности бизнес-процессов в сфере реализации готовой продукции и управления складскими запасами дает рост производительности труда в среднем на 40%, как и у представителей других отраслей", - сообщила она в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В ходе форума правительство Москвы
заключило соглашения с ООО "Нео-фарм" и ООО Сеть социальных аптек "Столички", входящими в группу компаний "Неофарм", об участии в национальном проекте "Производительность труда". От имени правительства Москвы его подписала Мария Багреева.
Представители этих сетей отметили возможность снизить издержки и потери за счет участия в нацпроекте. В Москве он реализуется с начала 2022 года. Всего до конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.