https://ria.ru/20240606/apteki-1950770052.html

Багреева: столичные аптеки будут повышать производительность труда

Багреева: столичные аптеки будут повышать производительность труда - РИА Новости, 06.06.2024

Багреева: столичные аптеки будут повышать производительность труда

Столичные власти будут помогать городским аптекам повышать эффективность бизнес-процессов в реализации продукции и управлении складскими запасами в рамках... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:58

2024-06-06T11:58

2024-06-06T14:18

пмэф-2024

мария багреева

москва

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Столичные власти будут помогать городским аптекам повышать эффективность бизнес-процессов в реализации продукции и управлении складскими запасами в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщила глава столичного департамента экономики и развития Мария Багреева."Москва продолжает помогать столичным компаниям повышать производительность труда в рамках национального проекта, который зарекомендовал себя одной из самых эффективных мер поддержки предприятий города. Наш опыт реализации проекта для аптечных и торговых сетей показывает, что повышение эффективности бизнес-процессов в сфере реализации готовой продукции и управления складскими запасами дает рост производительности труда в среднем на 40%, как и у представителей других отраслей", - сообщила она в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).В ходе форума правительство Москвы заключило соглашения с ООО "Нео-фарм" и ООО Сеть социальных аптек "Столички", входящими в группу компаний "Неофарм", об участии в национальном проекте "Производительность труда". От имени правительства Москвы его подписала Мария Багреева.Представители этих сетей отметили возможность снизить издержки и потери за счет участия в нацпроекте. В Москве он реализуется с начала 2022 года. Всего до конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Алёна Пава

мария багреева, москва, пмэф