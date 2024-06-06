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РЭЦ: Россия лидирует по темпам прироста экспорта агропродукции - РИА Новости, 06.06.2024
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15:34 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/agroproduktsiya-1951037918.html
РЭЦ: Россия лидирует по темпам прироста экспорта агропродукции
РЭЦ: Россия лидирует по темпам прироста экспорта агропродукции - РИА Новости, 06.06.2024
РЭЦ: Россия лидирует по темпам прироста экспорта агропродукции
Россия входит в число мировых лидеров по темпам прироста агроэкспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:34
2024-06-06T15:34
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экспорт
агропродукция
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия входит в число мировых лидеров по темпам прироста агроэкспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на сессии "Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности" в рамках ПМЭФ-2024.Так, за последние 6 лет, с 2018 года по 2023 год, средние темпы роста российского экспорта продовольствия достигли 11,4%, в то время как в других странах-крупнейших экспортерах продовольствия этот показатель находился на уровне 5-7%."Экспорт - это безальтернативный путь дальнейшего роста и развития российского агропромышленного комплекса. По мере достижения высоких уровней самообеспеченности страны пищевой продукцией выход на внешние рынки как фактор расширения производства становится стратегией развития наших производителей. Мы увидели это на примере зерновиков, масло-жировиков и птицеводов", - сказала Никишина.Она также назвала три фактора, влияющих на обеспечение мировой продовольственной безопасности: сохранение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, сохранение мер поддержки производителей и экспортеров, а также выстраивание стабильных логистических коридоров в партнерстве со странами БРИКС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт, агропродукция, брикс
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт, агропродукция, БРИКС

РЭЦ: Россия лидирует по темпам прироста экспорта агропродукции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности
Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия входит в число мировых лидеров по темпам прироста агроэкспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на сессии "Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности" в рамках ПМЭФ-2024.
Так, за последние 6 лет, с 2018 года по 2023 год, средние темпы роста российского экспорта продовольствия достигли 11,4%, в то время как в других странах-крупнейших экспортерах продовольствия этот показатель находился на уровне 5-7%.
"Экспорт - это безальтернативный путь дальнейшего роста и развития российского агропромышленного комплекса. По мере достижения высоких уровней самообеспеченности страны пищевой продукцией выход на внешние рынки как фактор расширения производства становится стратегией развития наших производителей. Мы увидели это на примере зерновиков, масло-жировиков и птицеводов", - сказала Никишина.
Она также назвала три фактора, влияющих на обеспечение мировой продовольственной безопасности: сохранение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, сохранение мер поддержки производителей и экспортеров, а также выстраивание стабильных логистических коридоров в партнерстве со странами БРИКС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Сессия ВЭД: точка роста для МСП в рамках ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкспортагропродукцияБРИКС
 
 
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