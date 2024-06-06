https://ria.ru/20240606/agroproduktsiya-1951037918.html

РЭЦ: Россия лидирует по темпам прироста экспорта агропродукции

РЭЦ: Россия лидирует по темпам прироста экспорта агропродукции - РИА Новости, 06.06.2024

РЭЦ: Россия лидирует по темпам прироста экспорта агропродукции

Россия входит в число мировых лидеров по темпам прироста агроэкспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:34

2024-06-06T15:34

2024-06-06T15:34

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экспорт

агропродукция

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия входит в число мировых лидеров по темпам прироста агроэкспорта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на сессии "Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности" в рамках ПМЭФ-2024.Так, за последние 6 лет, с 2018 года по 2023 год, средние темпы роста российского экспорта продовольствия достигли 11,4%, в то время как в других странах-крупнейших экспортерах продовольствия этот показатель находился на уровне 5-7%."Экспорт - это безальтернативный путь дальнейшего роста и развития российского агропромышленного комплекса. По мере достижения высоких уровней самообеспеченности страны пищевой продукцией выход на внешние рынки как фактор расширения производства становится стратегией развития наших производителей. Мы увидели это на примере зерновиков, масло-жировиков и птицеводов", - сказала Никишина.Она также назвала три фактора, влияющих на обеспечение мировой продовольственной безопасности: сохранение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, сохранение мер поддержки производителей и экспортеров, а также выстраивание стабильных логистических коридоров в партнерстве со странами БРИКС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/prokhorenko-1950709243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт, агропродукция, брикс