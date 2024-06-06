https://ria.ru/20240606/aferist-1951135390.html
В Москве арестовали афериста с сайтов знакомств
В Москве арестовали афериста с сайтов знакомств - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве арестовали афериста с сайтов знакомств
Черёмушкинский суд Москвы арестовал ранее судимого афериста, разводившего на деньги девушек из приложений для знакомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:10
2024-06-06T19:10
2024-06-06T19:30
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Черёмушкинский суд Москвы арестовал ранее судимого афериста, разводившего на деньги девушек из приложений для знакомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Как указали в суде, обвиняемый "вжился в образ" и "манипулировал сердцами свободных женщин и, придерживаясь легенды, рассказывал историю своей вымышленной жизни, с подробностями о службе в органах, наличии званий и стремительно развивающемся бизнесе". Затем он предлагал девушкам сомнительные способы заработка или под предлогом случайных неприятностей занимал крупные суммы. В итоге одна из девушек пожаловалась в полицию и те обвинили его в мошенничечтве в особо крупном размере. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Любовникова Сергея Викторовича в СИЗО на 2 месяца, то есть до 4 августа 2024 года", - сказали в суде, добавив, что ранее он был осужден на условный срок. Число пострадавших и сумму ущерба в суде не уточнили.
https://ria.ru/20240507/moshenniki-1944426910.html
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происшествия, москва
В Москве арестовали афериста с сайтов знакомств
Афериста, разводившего на деньги девушек из приложений для знакомств, арестовали
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Черёмушкинский суд Москвы арестовал ранее судимого афериста, разводившего на деньги девушек из приложений для знакомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как указали в суде, обвиняемый "вжился в образ" и "манипулировал сердцами свободных женщин и, придерживаясь легенды, рассказывал историю своей вымышленной жизни, с подробностями о службе в органах, наличии званий и стремительно развивающемся бизнесе".
Затем он предлагал девушкам сомнительные способы заработка или под предлогом случайных неприятностей занимал крупные суммы.
В итоге одна из девушек пожаловалась в полицию и те обвинили его в мошенничечтве в особо крупном размере.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Любовникова Сергея Викторовича в СИЗО на 2 месяца, то есть до 4 августа 2024 года", - сказали в суде, добавив, что ранее он был осужден на условный срок.
Число пострадавших и сумму ущерба в суде не уточнили.