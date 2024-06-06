https://ria.ru/20240606/aeroport-1951184261.html
Глава Ямала представил на ПМЭФ опыт модернизации аэропорта в Новом Уренгое
Глава Ямала представил на ПМЭФ опыт модернизации аэропорта в Новом Уренгое - РИА Новости, 06.06.2024
Глава Ямала представил на ПМЭФ опыт модернизации аэропорта в Новом Уренгое
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на полях Петербургского международного экономического форума презентовал проект аэропорта в Новом... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:44
2024-06-06T23:44
2024-06-06T23:46
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
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дмитрий артюхов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на полях Петербургского международного экономического форума презентовал проект аэропорта в Новом Уренгое, который первым в России был модернизирован на условиях концессии, сообщает пресс-служба правительства Ямала. Губернатор округа дал старт строительству нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя 22 декабря 2020 года, церемония открытия с участием президента РФ по видеосвязи состоялась в феврале 2023 года – в день столетия российской гражданской авиации. "У нас получился, я убежден, самый красивый аэропорт в мировой Арктике. И, конечно, для Севера авиация имеет и всегда имела огромное значение. Авиация уже работала как часы, когда в регионе еще не было ни железных дорог, ни автомобильных. Благодаря ей на Ямале был создан самый мощный в мире газодобывающий комплекс. Сегодня, развивая аэропорты региона, мы выполняем задачу президента на 50% увеличить мобильность северян", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Новый пассажирский терминал площадью 19 тысяч квадратных метров стал крупнейшим на Ямале. Для удобства пассажиров в аэровокзале оборудован теплый бас-гейт (тоннель для автобусов), предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. "Пассажиропоток по итогам прошлого года превысил один миллион человек. Аэропорт города с населением в сто тысяч жителей обслуживает больше пассажиров, чем аэропорты некоторых городов-миллионников. Это еще один аргумент в пользу значимости для нас авиации. Создан принципиально новый комфорт на десятилетия вперед. Это результат грамотно проведенной концессии. Все, что построено, появилось без бюджетных вложений", – подчеркнул Артюхов. Как отметил глава региона, успешный опыт применения механизма концессии в Новом Уренгое будет использован для обновления аэропорта Салехарда. По его словам, проектирование планируется завершить в следующем году, после чего начнутся строительные работы. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951145026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ямал, дмитрий артюхов, новый уренгой, россия, технологии, пмэф
Ямало-Ненецкий автономный округ, Экономика, Ямал, Дмитрий Артюхов, Новый Уренгой, Россия, Технологии, ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на полях Петербургского международного экономического форума презентовал проект аэропорта в Новом Уренгое, который первым в России был модернизирован на условиях концессии, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
Губернатор округа дал старт строительству нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя 22 декабря 2020 года, церемония открытия с участием президента РФ по видеосвязи состоялась в феврале 2023 года – в день столетия российской гражданской авиации.
"У нас получился, я убежден, самый красивый аэропорт в мировой Арктике. И, конечно, для Севера авиация имеет и всегда имела огромное значение. Авиация уже работала как часы, когда в регионе еще не было ни железных дорог, ни автомобильных. Благодаря ей на Ямале был создан самый мощный в мире газодобывающий комплекс. Сегодня, развивая аэропорты региона, мы выполняем задачу президента на 50% увеличить мобильность северян", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Новый пассажирский терминал площадью 19 тысяч квадратных метров стал крупнейшим на Ямале. Для удобства пассажиров в аэровокзале оборудован теплый бас-гейт (тоннель для автобусов), предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера.
"Пассажиропоток по итогам прошлого года превысил один миллион человек. Аэропорт города с населением в сто тысяч жителей обслуживает больше пассажиров, чем аэропорты некоторых городов-миллионников. Это еще один аргумент в пользу значимости для нас авиации. Создан принципиально новый комфорт на десятилетия вперед. Это результат грамотно проведенной концессии. Все, что построено, появилось без бюджетных вложений", – подчеркнул Артюхов.
Как отметил глава региона, успешный опыт применения механизма концессии в Новом Уренгое будет использован для обновления аэропорта Салехарда. По его словам, проектирование планируется завершить в следующем году, после чего начнутся строительные работы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.