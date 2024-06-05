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Массово отказываются. На Западе раскрыли, как Зеленского поставили на место - РИА Новости, 05.06.2024
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19:40 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950788445.html
Массово отказываются. На Западе раскрыли, как Зеленского поставили на место
Массово отказываются. На Западе раскрыли, как Зеленского поставили на место - РИА Новости, 05.06.2024
Массово отказываются. На Западе раскрыли, как Зеленского поставили на место
"Мирный саммит" Владимира Зеленского в Швейцарии провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:40
2024-06-05T19:40
в мире
москва
швейцария
россия
владимир зеленский
владимир хохлов
украина
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Мирный саммит" Владимира Зеленского в Швейцарии провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии терпит крах. Китайцы не будут на ней присутствовать. Очевидно, что не приедут и пакистанцы, представители ЮАР и Бразилии. Индия отправит представителей не самого высокого уровня", — отметил аналитик.Он указал на нежелание стран, не входящих в клуб западных союзников Киева, принимать участие в инициативе Зеленского. Меркурис напомнил, что даже президент США — ближайшего партнера Украины — не приедет в Швейцарию."Не пора ли по-настоящему задуматься о том, что некоторые люди наконец-то осознали ситуацию и начали искать реальный выход из нее?" — задался вопросом эксперт.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в этом мероприятии, и Москва не будет на нем присутствовать в любом случае.Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей интересы Москвы.
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html
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в мире, москва, швейцария, россия, владимир зеленский, владимир хохлов, украина
В мире, Москва, Швейцария, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Хохлов, Украина
Массово отказываются. На Западе раскрыли, как Зеленского поставили на место

Меркурис: мирный саммит Зеленского терпит крах из-за отказа стран от участия

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Мирный саммит" Владимира Зеленского в Швейцарии провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии терпит крах. Китайцы не будут на ней присутствовать. Очевидно, что не приедут и пакистанцы, представители ЮАР и Бразилии. Индия отправит представителей не самого высокого уровня", — отметил аналитик.
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Он указал на нежелание стран, не входящих в клуб западных союзников Киева, принимать участие в инициативе Зеленского. Меркурис напомнил, что даже президент США — ближайшего партнера Украины — не приедет в Швейцарию.
"Не пора ли по-настоящему задуматься о том, что некоторые люди наконец-то осознали ситуацию и начали искать реальный выход из нее?" — задался вопросом эксперт.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в этом мероприятии, и Москва не будет на нем присутствовать в любом случае.
Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей интересы Москвы.
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