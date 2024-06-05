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В России выросли реальные зарплаты - РИА Новости, 06.06.2024
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19:19 05.06.2024 (обновлено: 01:19 06.06.2024)
https://ria.ru/20240605/zarplaty-1950785040.html
В России выросли реальные зарплаты
В России выросли реальные зарплаты - РИА Новости, 06.06.2024
В России выросли реальные зарплаты
Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9 процента в годовом выражении с 10,8 процента в феврале, по итогам первого квартала этот показатель... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T19:19
2024-06-06T01:19
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9 процента в годовом выражении с 10,8 процента в феврале, по итогам первого квартала этот показатель составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствует данные Росстата.Реальная заработная плата - средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.В марте по сравнению с февралем рост реальных зарплат достиг 11,4 процента.Росстат также пересмотрел в пользу улучшения данные по динамике реальных зарплат в прошлом году. Согласно обновленным данным, в 2023 году они выросли не на 7,8 процента, как предполагалось предварительно, а на 8,2 процента.По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5 процента.
https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898391991.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России выросли реальные зарплаты

Росстат: реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9 процента

© Depositphotos.com / minervastockРасчет заработной платы
Расчет заработной платы - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Depositphotos.com / minervastock
Расчет заработной платы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9 процента в годовом выражении с 10,8 процента в феврале, по итогам первого квартала этот показатель составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствует данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.
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В марте по сравнению с февралем рост реальных зарплат достиг 11,4 процента.
Росстат также пересмотрел в пользу улучшения данные по динамике реальных зарплат в прошлом году. Согласно обновленным данным, в 2023 году они выросли не на 7,8 процента, как предполагалось предварительно, а на 8,2 процента.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5 процента.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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