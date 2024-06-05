https://ria.ru/20240605/zarplaty-1950785040.html

В России выросли реальные зарплаты

В России выросли реальные зарплаты - РИА Новости, 06.06.2024

В России выросли реальные зарплаты

Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9 процента в годовом выражении с 10,8 процента в феврале, по итогам первого квартала этот показатель... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-05T19:19

2024-06-05T19:19

2024-06-06T01:19

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9 процента в годовом выражении с 10,8 процента в феврале, по итогам первого квартала этот показатель составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствует данные Росстата.Реальная заработная плата - средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.В марте по сравнению с февралем рост реальных зарплат достиг 11,4 процента.Росстат также пересмотрел в пользу улучшения данные по динамике реальных зарплат в прошлом году. Согласно обновленным данным, в 2023 году они выросли не на 7,8 процента, как предполагалось предварительно, а на 8,2 процента.По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5 процента.

https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898391991.html

https://ria.ru/20231020/zarplaty-1903979890.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)