https://ria.ru/20240605/zarplata-1950699314.html

В Москве на 50% выросла зарплата сотрудников обрабатывающих производств

В Москве на 50% выросла зарплата сотрудников обрабатывающих производств - РИА Новости, 05.06.2024

В Москве на 50% выросла зарплата сотрудников обрабатывающих производств

В 1,5 раза увеличилась среднемесячная заработная плата сотрудников обрабатывающих производств Москвы, она превысила 110 тысяч рублей в 2023 году, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:13

2024-06-05T15:13

2024-06-05T15:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

россия

владислав овчинский

пмэф

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В 1,5 раза увеличилась среднемесячная заработная плата сотрудников обрабатывающих производств Москвы, она превысила 110 тысяч рублей в 2023 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский на полях XXVII Петербургского международного экономического форума."Совместно с городом предприятия столичной индустрии уделяют особое внимание созданию комфортных условий труда и отдыха для сотрудников промышленности. Компании предлагают им социальный пакет, развитую производственную инфраструктуру, а также достойную заработную плату. С 2019 по 2023 год жалование московских промышленников обрабатывающих производств выросло на 50 процентов. В прошлом году она составила свыше 110 тысяч рублей", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.В vосковской промышленности самые высокие заработные платы приходят работникам фармацевтической и микроэлектронной отраслей. На данный момент в индустриальном секторе мегаполиса занято 725 тысяч человек, каждый девятый промышленник России живет и трудится в столице. Также здесь действует свыше 4,2 тысячи предприятий, треть из которых относится к высокотехнологичным.Эти компании предлагают соискателем тысячи вакансий на рынке труда. Например, один из ведущих московских разработчиков роботов ищет инженера-конструктора для создания высокотехнологичных логистических машин. Фармацевтический завод Москвы приглашает на работу химика, который будет принимать участие в создании лекарственных препаратов – проводить физико-химические испытания сырья, воды, промежуточной и готовой продукции. Кроме того, один из кабельных заводов столицы открыл вакансию бронировщика кабелей четвертого разряда, а у предприятия легкой промышленности – должность швеи-универсала, которая будет создавать туристические палатки, а также походные рюкзаки, экспериментальные образцы одежды и экипировки.Москва также развивает профессиональный потенциал и повышает квалификацию сотрудников для закрытия кадровых потребностей и предприятий. Например, с 2021 года в Москве действует "Московская техническая школа" (МТШ) - образовательный проект столичного правительства, запущенный для повышения квалификации уже занятых в промышленности инженеров в работе с инновационными технологиями.Свыше 2,2 тысячи промышленников прошли обучение в "МТШ" с момента запуска. На данный момент им доступно около 160 курсов и этот список динамично растет. Инженеры могут развиваться в области искусственного интеллекта, робототехники, аддитивного производства, беспилотного транспорта и других.До конца года "Московской технической школой" будет запущено еще не менее двух новых направлений. Это "Информационная безопасность" и "Цифровые двойники". Кроме учебных курсов, специалистам предлагаются вебинары, конференции, мастер-классы и другие спецмероприятия.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в городе исполняется комплекс мер, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности для отечественных промышленников и развитие производств. В столице созданы хорошие условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные бизнесмены могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки города. Например, это могут быть целевые займы и субсидии. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных предприятий и примерно 100 малых. Предприятия производят разные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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https://ria.ru/20230404/razrabotki-1862799121.html

https://ria.ru/20240206/blyuda-1925562231.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, россия, владислав овчинский, пмэф