https://ria.ru/20240605/zakonoproekt-1950547027.html

В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары

В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары - РИА Новости, 05.06.2024

В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары

Законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения за 1 килограмм, 1... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:13

2024-06-05T05:13

2024-06-05T05:38

россия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения за 1 килограмм, 1 литр внесут в Госдуму 5 июня, сообщил РИА Новости инициатор законопроекта, вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов. "Сегодня внесу в Госдуму новую версию законопроекта "О честной цене". При его разработке мы учли замечания кабмина и коллег-депутатов и самое главное – пожелания россиян. Суть осталась неизменной: обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения (за 1 килограмм, 1 литр)", - сказал Чернышов. В документах к законопроекту, которые есть в распоряжении РИА Новости, сказано, что изменения вносятся в федеральный закон "О защите прав потребителей". "Абзац 4 пункта 2 статьи 10 Закона "О защите прав потребителей" изложить в следующей редакции: "цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы. В отношении продуктов питания дополнительно указывается цена за единицу измерения товара. При цене за единицу веса указывается цена за 1 кг. При цене за единицу измерения объёма указывается цена за 1 л. Цена за единицу измерения товара не указывается в случае, если масса или объем продуктов питания составляет менее 50 гр или 50 мл", - написано в проекте закона. Законопроект закрепляет исключительное право правительства РФ на утверждение перечня товаров, на которые будут распространяться нормы предлагаемой поправки, пояснил Чернышов. "Зачастую производители осуществляют снижение количества (объёма, веса) товара при сохранении размера (объема) упаковки и отпускной цены товара, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены. Целями таких действий со стороны производителя являются сохранение объема продаж и увеличение рентабельности продажи единицы товара", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20240325/navoz-1935606799.html

https://ria.ru/20240215/produkty-1927472677.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, борис чернышов (депутат), госдума рф