Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 05.06.2024 (обновлено: 05:38 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/zakonoproekt-1950547027.html
В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары
В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары - РИА Новости, 05.06.2024
В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары
Законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения за 1 килограмм, 1... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:13
2024-06-05T05:38
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения за 1 килограмм, 1 литр внесут в Госдуму 5 июня, сообщил РИА Новости инициатор законопроекта, вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов. "Сегодня внесу в Госдуму новую версию законопроекта "О честной цене". При его разработке мы учли замечания кабмина и коллег-депутатов и самое главное – пожелания россиян. Суть осталась неизменной: обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения (за 1 килограмм, 1 литр)", - сказал Чернышов. В документах к законопроекту, которые есть в распоряжении РИА Новости, сказано, что изменения вносятся в федеральный закон "О защите прав потребителей". "Абзац 4 пункта 2 статьи 10 Закона "О защите прав потребителей" изложить в следующей редакции: "цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы. В отношении продуктов питания дополнительно указывается цена за единицу измерения товара. При цене за единицу веса указывается цена за 1 кг. При цене за единицу измерения объёма указывается цена за 1 л. Цена за единицу измерения товара не указывается в случае, если масса или объем продуктов питания составляет менее 50 гр или 50 мл", - написано в проекте закона. Законопроект закрепляет исключительное право правительства РФ на утверждение перечня товаров, на которые будут распространяться нормы предлагаемой поправки, пояснил Чернышов. "Зачастую производители осуществляют снижение количества (объёма, веса) товара при сохранении размера (объема) упаковки и отпускной цены товара, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены. Целями таких действий со стороны производителя являются сохранение объема продаж и увеличение рентабельности продажи единицы товара", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20240325/navoz-1935606799.html
https://ria.ru/20240215/produkty-1927472677.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары

Депутат Чернышов: законопроект "О честной цене" на товары внесут в ГД 5 июня

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения за 1 килограмм, 1 литр внесут в Госдуму 5 июня, сообщил РИА Новости инициатор законопроекта, вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.
"Сегодня внесу в Госдуму новую версию законопроекта "О честной цене". При его разработке мы учли замечания кабмина и коллег-депутатов и самое главное – пожелания россиян. Суть осталась неизменной: обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения (за 1 килограмм, 1 литр)", - сказал Чернышов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом
25 марта, 11:20
В документах к законопроекту, которые есть в распоряжении РИА Новости, сказано, что изменения вносятся в федеральный закон "О защите прав потребителей".
"Абзац 4 пункта 2 статьи 10 Закона "О защите прав потребителей" изложить в следующей редакции: "цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы. В отношении продуктов питания дополнительно указывается цена за единицу измерения товара. При цене за единицу веса указывается цена за 1 кг. При цене за единицу измерения объёма указывается цена за 1 л. Цена за единицу измерения товара не указывается в случае, если масса или объем продуктов питания составляет менее 50 гр или 50 мл", - написано в проекте закона.
Законопроект закрепляет исключительное право правительства РФ на утверждение перечня товаров, на которые будут распространяться нормы предлагаемой поправки, пояснил Чернышов.
"Зачастую производители осуществляют снижение количества (объёма, веса) товара при сохранении размера (объема) упаковки и отпускной цены товара, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены. Целями таких действий со стороны производителя являются сохранение объема продаж и увеличение рентабельности продажи единицы товара", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
СМИ: в России хотят ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов
15 февраля, 04:50
 
РоссияБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала