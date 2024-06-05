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Контрактникам из Майкопа увеличили размер единовременной выплаты - РИА Новости, 05.06.2024
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17:16 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/vyplata-1950746416.html
Контрактникам из Майкопа увеличили размер единовременной выплаты
Контрактникам из Майкопа увеличили размер единовременной выплаты - РИА Новости, 05.06.2024
Контрактникам из Майкопа увеличили размер единовременной выплаты
Суммарная единовременная выплата военнослужащим-контрактникам из Майкопа теперь может достигать 1,5 миллиона рублей, сообщил мэр Геннадий Митрофанов в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:16
2024-06-05T17:16
общество
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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Суммарная единовременная выплата военнослужащим-контрактникам из Майкопа теперь может достигать 1,5 миллиона рублей, сообщил мэр Геннадий Митрофанов в Telegram-канале. В конце февраля власти Майкопа заявляли о повышении единовременных выплат из бюджетов разных уровней для заключивших контракт с министерством обороны РФ до 850 тысяч рублей. Федеральная выплата тогда составила 195 тысяч рублей, республиканская - до 500 тысяч рублей, выплаты из городского бюджета Майкопа - до 105 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена компенсация за приобретение военной формы и снаряжения – 50 тысяч рублей. "Военный комиссариат города Майкопа информирует о повышении суммы единовременной выплаты для граждан, поступающих на службу по контракту. Общая сумма поддержки составит 1,5 миллиона рублей", - написал Митрофанов.Он уточнил, что единовременная выплата военнослужащим состоит из федеральной - 195 тысяч рублей, выплаты от главы республики – 1 миллион рублей, выплаты из городского бюджета Майкопа - 305 тысяч рублей. Нововведение будет действовать для граждан, подписавших контракт с Минобороны РФ с 1 июня 2024 года, отметил Митрофанов. При этом для военнослужащих действуют и другие меры поддержки. Среди которых денежное довольствие от 210 тысяч рублей, единовременные выплаты на каждого ребенка в семье до 23 лет. Кроме того, детям военнослужащих предоставляется бесплатное горячее питание в школах, техникумах и колледжах, а также бесплатное посещение детских садов, кружков и секций, а также предоставление лечения, отдыха в летних лагерях, добавляют власти.
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общество, майкоп, россия
Общество, Майкоп, Россия
Контрактникам из Майкопа увеличили размер единовременной выплаты

В Майкопе единовременную выплату контрактникам повысили до 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Суммарная единовременная выплата военнослужащим-контрактникам из Майкопа теперь может достигать 1,5 миллиона рублей, сообщил мэр Геннадий Митрофанов в Telegram-канале.
В конце февраля власти Майкопа заявляли о повышении единовременных выплат из бюджетов разных уровней для заключивших контракт с министерством обороны РФ до 850 тысяч рублей. Федеральная выплата тогда составила 195 тысяч рублей, республиканская - до 500 тысяч рублей, выплаты из городского бюджета Майкопа - до 105 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена компенсация за приобретение военной формы и снаряжения – 50 тысяч рублей.
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"Военный комиссариат города Майкопа информирует о повышении суммы единовременной выплаты для граждан, поступающих на службу по контракту. Общая сумма поддержки составит 1,5 миллиона рублей", - написал Митрофанов.
Он уточнил, что единовременная выплата военнослужащим состоит из федеральной - 195 тысяч рублей, выплаты от главы республики – 1 миллион рублей, выплаты из городского бюджета Майкопа - 305 тысяч рублей.
Нововведение будет действовать для граждан, подписавших контракт с Минобороны РФ с 1 июня 2024 года, отметил Митрофанов.
При этом для военнослужащих действуют и другие меры поддержки. Среди которых денежное довольствие от 210 тысяч рублей, единовременные выплаты на каждого ребенка в семье до 23 лет. Кроме того, детям военнослужащих предоставляется бесплатное горячее питание в школах, техникумах и колледжах, а также бесплатное посещение детских садов, кружков и секций, а также предоставление лечения, отдыха в летних лагерях, добавляют власти.
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