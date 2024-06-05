https://ria.ru/20240605/venesuela-1950789852.html
Инвесторы из России и Венесуэлы работают в рублях, сообщил ЦБ республики
Инвесторы из России и Венесуэлы работают в рублях, сообщил ЦБ республики - РИА Новости, 05.06.2024
Инвесторы из России и Венесуэлы работают в рублях, сообщил ЦБ республики
Предприниматели из России и Венесуэлы, занятые в двусторонней торговле и инвестициях, осуществляют расчеты в рублях или используют прямой обмен с боливарами на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:45
2024-06-05T19:45
2024-06-05T19:49
экономика
цены на нефть
венесуэла
россия
центральный банк рф (цб рф)
пмэф-2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Предприниматели из России и Венесуэлы, занятые в двусторонней торговле и инвестициях, осуществляют расчеты в рублях или используют прямой обмен с боливарами на валютном рынке, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума глава ЦБ боливарианской республики Каликсто Хосе Ортега Санчес. "Хочу отметить, чего удалось достичь в результате сотрудничества. Российские инвесторы сегодня работают в Венесуэле в рублях – они предлагают свою валюту на валютном рынке, и этот валютный рынок позволяет им покупать местную валюту Венесуэлы, боливары, и осуществлять свои операции в местной валюте. С другой стороны, венесуэльские бизнесмены и госсектор теперь могут осуществлять расчеты в рублях. Господин Сергей (Ярош, предправления "Еврофинанс Моснарбанк" - ред.) знает, о чем я говорю. Пшеница оплачивается рублями, покупка лекарств оплачивается рублями", - сказал Ортега Санчес, выступая на сессии ПМЭФ Россия-Венесуэла. По словам экономиста, такие расчеты стали реальностью в последние несколько лет. Ранее обе страны обходились в расчетах без национальных валют, однако развитие связей финансовых систем, связей между коммерческими и центральными банками РФ и Венесуэлы позволили использовать для этого рубли и боливары. "Стало обычным явлением проводить двусторонние встречи, координировать их и находить место для этого развития в отношениях, которые были установлены между правительствами в течение многих лет, но не имели толчка на деловом и коммерческом уровне", - отметил Ортега Санчес. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950758111.html
https://ria.ru/20240523/venesuela-1947787639.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, венесуэла, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Венесуэла, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ПМЭФ-2024
Инвесторы из России и Венесуэлы работают в рублях, сообщил ЦБ республики
Глава ЦБ Венесуэлы Санчес: бизнесмены из России и Венесуэлы работают в рублях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Предприниматели из России и Венесуэлы, занятые в двусторонней торговле и инвестициях, осуществляют расчеты в рублях или используют прямой обмен с боливарами на валютном рынке, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума глава ЦБ боливарианской республики Каликсто Хосе Ортега Санчес.
"Хочу отметить, чего удалось достичь в результате сотрудничества. Российские инвесторы сегодня работают в Венесуэле в рублях – они предлагают свою валюту на валютном рынке, и этот валютный рынок позволяет им покупать местную валюту Венесуэлы, боливары, и осуществлять свои операции в местной валюте. С другой стороны, венесуэльские бизнесмены и госсектор теперь могут осуществлять расчеты в рублях. Господин Сергей (Ярош, предправления "Еврофинанс Моснарбанк" - ред.) знает, о чем я говорю. Пшеница оплачивается рублями, покупка лекарств оплачивается рублями", - сказал Ортега Санчес, выступая на сессии ПМЭФ Россия-Венесуэла.
По словам экономиста, такие расчеты стали реальностью в последние несколько лет. Ранее обе страны обходились в расчетах без национальных валют, однако развитие связей финансовых систем, связей между коммерческими и центральными банками РФ и Венесуэлы позволили использовать для этого рубли и боливары.
"Стало обычным явлением проводить двусторонние встречи, координировать их и находить место для этого развития в отношениях, которые были установлены между правительствами в течение многих лет, но не имели толчка на деловом и коммерческом уровне", - отметил Ортега Санчес.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.