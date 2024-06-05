https://ria.ru/20240605/vagenknekht-1950633145.html

"Есть риск": в Германии испугались опасного решения Шольца по Украине

"Есть риск": в Германии испугались опасного решения Шольца по Украине - РИА Новости, 05.06.2024

"Есть риск": в Германии испугались опасного решения Шольца по Украине

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить Киеву наносить удары по России немецким оружием приведет к тому, что боевые действия переместятся на территорию... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:30

2024-06-05T12:30

2024-06-05T12:30

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владимир путин

нато

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить Киеву наносить удары по России немецким оружием приведет к тому, что боевые действия переместятся на территорию Германии, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления, выложенного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht."Тот, кто переносит боевые действия немецким оружием на территорию России, сталкивается с риском перенести их также на территорию Германии", — отметила она.Вагенкнехт назвала Шольца угрозой для безопасности Германии. Она выразила надежду на то, что немецкое правительство начнет ставить благополучие и сохранность страны на первое место.Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной конфликта.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240605/konflikt-1950595916.html

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в мире, германия, киев, россия, олаф шольц, сара вагенкнехт, владимир путин, нато