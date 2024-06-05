Рейтинг@Mail.ru
Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:54 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/uznavaemost-1950693812.html
Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей
Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей - РИА Новости, 05.06.2024
Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей
Усилить позиции российской продукции за рубежом позволит продвижение под единым национальным брендом "Сделано в России", компании под этим брендом уже активно... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:54
2024-06-05T14:54
пмэф-2024
экономика
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
бренд сделано в россии (made in russia)
пмэф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950692683_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_d487d987045696a4184ba63015dbe890.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Усилить позиции российской продукции за рубежом позволит продвижение под единым национальным брендом "Сделано в России", компании под этим брендом уже активно продвигаются в 70 странах при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель на сессии "Медиа: локомотив формирования сильных брендов предприятий России" в рамках ПМЭФ-2024."Под зонтичным брендом "Сделано в России" отечественная продукция уже присутствует на более чем 70 приоритетных рынках. Мы предлагаем производителям, стремящимся громко и красиво заявить о себе, целый комплекс мер поддержки, в которых мы имеем хорошую экспертизу и большой опыт", - отметил Генкель.Он напомнил, что РЭЦ развивает бренд "Сделано в России" с 2017 года. Инициатива по продвижению национального бренда поддерживается в том числе на государственном уровне.Экспортерам доступны такие меры поддержки, как участие в рамках коллективных экспозициях под брендом Made in Russia в крупнейших выставках за рубежом, продвижение через национальные магазины Made in Russia на ключевых международных маркетплейсах, а также продвижение в социальных сетях за рубежом и многое другое.Получить поддержку в продвижении могут производители несырьевой продукции. Компании также могут подтвердить качество и конкурентоспособность своей продукции, подав заявку на получение бесплатного добровольного сертификата "Сделано в России".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950692683_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_396bf5024799cdcbfed83b8565419b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia), пмэф, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia), ПМЭФ, Россия

Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей

© Фото : пресс-служба РЭЦВице-президент РЭЦ Роман Генкель на сессии "Медиа: локомотив формирования сильных брендов предприятий России" в рамках ПМЭФ-2024
Вице-президент РЭЦ Роман Генкель на сессии Медиа: локомотив формирования сильных брендов предприятий России в рамках ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Вице-президент РЭЦ Роман Генкель на сессии "Медиа: локомотив формирования сильных брендов предприятий России" в рамках ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Усилить позиции российской продукции за рубежом позволит продвижение под единым национальным брендом "Сделано в России", компании под этим брендом уже активно продвигаются в 70 странах при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель на сессии "Медиа: локомотив формирования сильных брендов предприятий России" в рамках ПМЭФ-2024.
"Под зонтичным брендом "Сделано в России" отечественная продукция уже присутствует на более чем 70 приоритетных рынках. Мы предлагаем производителям, стремящимся громко и красиво заявить о себе, целый комплекс мер поддержки, в которых мы имеем хорошую экспертизу и большой опыт", - отметил Генкель.
Он напомнил, что РЭЦ развивает бренд "Сделано в России" с 2017 года. Инициатива по продвижению национального бренда поддерживается в том числе на государственном уровне.
Экспортерам доступны такие меры поддержки, как участие в рамках коллективных экспозициях под брендом Made in Russia в крупнейших выставках за рубежом, продвижение через национальные магазины Made in Russia на ключевых международных маркетплейсах, а также продвижение в социальных сетях за рубежом и многое другое.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России"
28 мая, 15:04
Получить поддержку в продвижении могут производители несырьевой продукции. Компании также могут подтвердить качество и конкурентоспособность своей продукции, подав заявку на получение бесплатного добровольного сертификата "Сделано в России".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)ПМЭФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала