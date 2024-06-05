https://ria.ru/20240605/uznavaemost-1950693812.html

Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей

Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей - РИА Новости, 05.06.2024

Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей

Усилить позиции российской продукции за рубежом позволит продвижение под единым национальным брендом "Сделано в России", компании под этим брендом уже активно... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:54

2024-06-05T14:54

2024-06-05T14:54

пмэф-2024

экономика

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

бренд сделано в россии (made in russia)

пмэф

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Усилить позиции российской продукции за рубежом позволит продвижение под единым национальным брендом "Сделано в России", компании под этим брендом уже активно продвигаются в 70 странах при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель на сессии "Медиа: локомотив формирования сильных брендов предприятий России" в рамках ПМЭФ-2024."Под зонтичным брендом "Сделано в России" отечественная продукция уже присутствует на более чем 70 приоритетных рынках. Мы предлагаем производителям, стремящимся громко и красиво заявить о себе, целый комплекс мер поддержки, в которых мы имеем хорошую экспертизу и большой опыт", - отметил Генкель.Он напомнил, что РЭЦ развивает бренд "Сделано в России" с 2017 года. Инициатива по продвижению национального бренда поддерживается в том числе на государственном уровне.Экспортерам доступны такие меры поддержки, как участие в рамках коллективных экспозициях под брендом Made in Russia в крупнейших выставках за рубежом, продвижение через национальные магазины Made in Russia на ключевых международных маркетплейсах, а также продвижение в социальных сетях за рубежом и многое другое.Получить поддержку в продвижении могут производители несырьевой продукции. Компании также могут подтвердить качество и конкурентоспособность своей продукции, подав заявку на получение бесплатного добровольного сертификата "Сделано в России".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia), пмэф, россия