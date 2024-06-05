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Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей
Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей - РИА Новости, 05.06.2024
Бренд "Сделано в России" повысит узнаваемость российских производителей
Усилить позиции российской продукции за рубежом позволит продвижение под единым национальным брендом "Сделано в России", компании под этим брендом уже активно... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:54
2024-06-05T14:54
2024-06-05T14:54
пмэф-2024
экономика
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
бренд сделано в россии (made in russia)
пмэф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Усилить позиции российской продукции за рубежом позволит продвижение под единым национальным брендом "Сделано в России", компании под этим брендом уже активно продвигаются в 70 странах при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель на сессии "Медиа: локомотив формирования сильных брендов предприятий России" в рамках ПМЭФ-2024."Под зонтичным брендом "Сделано в России" отечественная продукция уже присутствует на более чем 70 приоритетных рынках. Мы предлагаем производителям, стремящимся громко и красиво заявить о себе, целый комплекс мер поддержки, в которых мы имеем хорошую экспертизу и большой опыт", - отметил Генкель.Он напомнил, что РЭЦ развивает бренд "Сделано в России" с 2017 года. Инициатива по продвижению национального бренда поддерживается в том числе на государственном уровне.Экспортерам доступны такие меры поддержки, как участие в рамках коллективных экспозициях под брендом Made in Russia в крупнейших выставках за рубежом, продвижение через национальные магазины Made in Russia на ключевых международных маркетплейсах, а также продвижение в социальных сетях за рубежом и многое другое.Получить поддержку в продвижении могут производители несырьевой продукции. Компании также могут подтвердить качество и конкурентоспособность своей продукции, подав заявку на получение бесплатного добровольного сертификата "Сделано в России".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia), пмэф, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia), ПМЭФ, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Усилить позиции российской продукции за рубежом позволит продвижение под единым национальным брендом "Сделано в России", компании под этим брендом уже активно продвигаются в 70 странах при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель на сессии "Медиа: локомотив формирования сильных брендов предприятий России" в рамках ПМЭФ-2024.
"Под зонтичным брендом "Сделано в России" отечественная продукция уже присутствует на более чем 70 приоритетных рынках. Мы предлагаем производителям, стремящимся громко и красиво заявить о себе, целый комплекс мер поддержки, в которых мы имеем хорошую экспертизу и большой опыт", - отметил Генкель.
Он напомнил, что РЭЦ
развивает бренд "Сделано в России" с 2017 года. Инициатива по продвижению национального бренда поддерживается в том числе на государственном уровне.
Экспортерам доступны такие меры поддержки, как участие в рамках коллективных экспозициях под брендом Made in Russia в крупнейших выставках за рубежом, продвижение через национальные магазины Made in Russia на ключевых международных маркетплейсах, а также продвижение в социальных сетях за рубежом и многое другое.
Получить поддержку в продвижении могут производители несырьевой продукции. Компании также могут подтвердить качество и конкурентоспособность своей продукции, подав заявку на получение бесплатного добровольного сертификата "Сделано в России".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.